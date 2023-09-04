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رياضة
تم توقيفه على مستوى فندق "فانتازيا"

اقتياد لاعب الحمراوة بلحول للتحقيق من طرف الدرك الوطني

توفيق بوفروم
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اقتياد لاعب الحمراوة بلحول للتحقيق من طرف الدرك الوطني

كانت الأمور غير عادية يوم الإثنين على مستوى مقر إقامة التربص التحضيري لفريق مولودية وهران وهو فندق “فانتازيا”..

حيث قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف لاعب الحمراوة حمزة بلحول واقتياده نحو مقرها من أجل مواصلة التحقيق معه في قضية يشتبه بأنه متورط فيها، والسبب وراءها هو بيعه لسيارة بطريقة غير قانونية، إذ ستتشهد الساعات المقبلة المزيد من التفاصيل في هذه القضية التي تضاف إلى جملة المشاكل التي يعيش على وقعها البيت الحمراوي، من جهتها وفي حال ثبوت التهمة فإن شركة “هيبروك” قد تم إبلاغها بما حدث وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب بلحول إذا ما كانت الاتهامات الموجهة إليه صحيحة.

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