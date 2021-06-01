اقضي على الأرق الليلي وغياب النعاس

تعاني جميع السيدات تقريبا من مشكلة الأرق في فترات معينة من حياتهن، بسبب المسؤوليات والاهتمامات الكثيرة، وبكل السبل يحاربن مشكلة غياب النوم والحصول على الراحة لتجديد النشاط، ما قد يؤثر على حالتهن النفسية، وأدائهن في المنزل، أو العمل أو الجامعة.

الشروق العربي، استشارت بعض الأخصائيين، وجمعت أهم النصائح والتوجيهات لمجابهة الأرق الليلي، والتمتع بنوم مريح وهادئ.

غذاؤك يحدد نمط نومك

نعم، تدرك الكثير من السيدات أن لنظامهن الغذائي علاقة وطيدة مع النوم، لكن لا يربطنها دائما، ويتجاهلن فكرة أن هناك نواقل عصبية ترسل إشارات كيماوية في أجسادنا عند تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الحمض الأميني، التربتوفان، الذي يساعد على إعطائها نوما عميقا. وينصح الخبراء بتناول تلك الأطعمة قبل نحو ساعة من النوم، ويمكن أن نجدها في الأجبان على اختلاف أنواعها، البقوليات، بعض الحبوب كالسمسم..

كما لابد من التنويه إلى أن نقص عنصر المغنيزيوم في النظام الغذائي له آثاره السلبية على جودة النوم أيضا. لذا، يوصي الأطباء النساء الذين يعانين من مشكل الأرق الليلي، اللواتي أثبتت تحاليلهن افتقار أجسامهن إلى المغنيزيوم، بأخذ جرعات إضافية منه، لأنه يساهم في استرخاء العضلات. وبالتالي، منح العقل الراحة التي يحتاج.

عادات يومية لتجاوز الأرق

إن فقدان القدرة على النوم، واستمرار هذه الحالة بصفة دورية، يعد حالة غير صحية يجب مراجعتها، خاصة لدى النساء اللواتي لا يعانين من مشكل فعلي يبرر سهرهن الدائم، وقد تؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات لا تحمد عقباها في حال تجاهلها وعدم التعامل معها بجدية، كالأمراض النفسية، منها الاكتئاب، فقدان القدرة على التركيز، الهلوسة أثناء اليقظة.. بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، انخفاض مخزون الجسم من الفيتامينات والمعادن كفيتامين د، والكالسيوم، وانخفاض مناعة الجسم..

ولتفادي كل هذا ينصح الأخصائيون والأطباء بما يلي:

إخلاء غرفة النوم من جميع الأجهزة الإلكترونية، وفصل الارتباط بالهاتف والإنترنت، مع إخماد كل الأنوار المنبعثة من مختلف الشاشات والأجهزة.

تجنب القيام بأي مجهود عضلي كبير قبل النوم مباشرة، وبخاصة ممارسة الرياضة، لأن ذلك يضع الجسم في حالة نشاط، واستعداد للمزيد من المجهود.

التوقف عن تناول المنبهات، بما في ذلك الكافيين، قبل خمس ساعات كاملة من الخلود إلى الفراش. وإذا سبق لك وعانيت من مشكل الأرق، يرجى التوقف عن تناول الكافيين حتى في النهار، واستبدال القهوة والشاي بمنقوع الأعشاب المهدئة، كالنعناع والخزامى والبابونج.

في جميع الأحوال، لا ينصح الخبراء بتناول الأدوية المهدئة أو التي تحارب الأرق، خاصة من دون وصفة طبية، لأنها قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، كالجلطات الدماغية وتوقف القلب المفاجئ، وكأقل ضرر قد تفاقم مشكل الأرق.