اقناع شركات ديزني وبيكسار وسوني يحتاج احترافية ولكنه ليس مستحيلا

مصمم شخصية "سبايدر مان" يصنع الحدث في مؤتمر الشارقة ويكشف للشروق

وقع اهم واشهر الفاعلين في عالم أفلام الرسوم المتحركة إضافة الى المتوجين بأهم الجوائز العالمية في هذا المجال حضورهم في فعاليات الدورة لمؤتمر الرسوم المتحركة بالشارقة حيث اشرفوا على مدار ثلاثة أيام على تكوين وتأطير المشاركين في دورات تدريبية وورش عمل شارك فيها مهتمون وفنانون من 15 دولة عربية واجنبية .

صنع مصمم شخصية “سبايدر مان” جون نيفاريز الحدث في “مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ” مبدع الرسومات في فيلم “كوكو” الحائز على جائزة الأوسكار العالمية وضع تجربته لمدة ربع قرن مع شركات عالمية معروفة مثل ديزني وبيكسار وسوني امام جمهور الدورة الأولى لهذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة العربية وذلك في اطار دورة تدريبية متخصصة .

تحدث نيفاريز بحماس كبير عن تجربته الطويلة ومغامراته الإبداعية التي انطلقت من مدينة لوس انجلس في ثمانينات القرن الماضي وكيف استطاع ان يستثمر في تحولات وخصوصية تلك المرحلة من خلال تعامله مع اشهر الفنانين والممثلين وقتها ما اكسبه الخبرة الكافية لطرق باب اكبر واهم شركات الإنتاج السينمائي الامريكية والعالمية .

أفلام سينمائية كثيرة ساهمت في شهرته ولكن فيلم “كوكو” يبقى –حسبه- الأقرب اليه كونه بدا بفيلم درامي و تحول الى فيلم غنائي شهير أوصل الثقافة المكسيكية التي ينحدر منها الفنان الى كل العالم .

ركز نيفاريز في الدورة التدريبية على كيفية بناء المشهد، الذي يشكل فرصة لإظهار مهارات السرد القصصي البصري ورحلة الشخصيات لإقناع شركات الإنتاج ،كما قدم مجموعة من النصائح والتوجيهات والتمارين للفنانين والرسامين المشاركين.

مصمم شخصية سبايدر مان وفي رده على سؤال الشروق حول إمكانية وصول شخصية عربية الى واحدة من شركات الإنتاج السينمائي الكبرى ،وما يجب ان يتوفر قال “كما قلت في الندوة قد يبدو الامر صعبا على الشباب المهتم بالرسوم المتحركة واكيد اطلعت على بعض التجارب في المنطقة العربية ،ركزت على سرد تجربتي لمدة 25 عاما وعن بداياتي أيضا والتي لم تكن سهلة .وعليه فان الوصول الى شركات انتاج سينمائي كبيرة كديزني مثلا او غيرها امر مهم لأنه سيدخلك عالم الاحتراف ويقدم القصص المحلية الى العالم .اقول للشباب تعلموا واعملوا واحلموا لا شيئ مستحيل “.

المتوج بجائزة إيمي العالمية بريوسكي :مسلسل “بيت التنين” قصة نجاح واجتهاد

من جهته ،وضع الفنان ماريو بريوسكي الحاصل على جائزة إيمي العالمية، والمشرف الرئيسي على المؤثرات البصرية لعدة أفلام ضخمة والمؤثرات البصرية لما يزيد عن عشرين عاماً من العمل في التلفزيون الإيطالي في خدمة المشاركين في ورشة “بيت التنين” نسبة للمسلسل الشهير الذي يحمل نفس الاسم.

الورشة كانت نظرية وتطبيقية أيضا وذلك من خلال استخدام الصور والمقاطع المصورة التي ابرزت حرفية عملية بناء موقع مسلسل “بيت التنين”، كاشفاً أن هذه المواقع تضمنت نماذج واقعية لقلاع في اسبانيا؛ لاستلهام شكل القلعة التي شكلت إمبراطورية للتنانين. مركزا أهمية الاهتمام بأدق التفاصيل.

تحدث مطولا عن التجربة مقدما تحليلا مفصلا لعناصر بناء العمل وقال بريوسكي “إن أصعب مرحلة واجهها صنّاع المسلسل كانت استخدام الإضاءة والتلوين، لأن معظم المشاهد كانت داخل قلعة التنانين التي تنفث النيران باستمرار واستشهد بلوحات عالمية لرامبرانت وكارفاجيو تستخدم هذه التقنية في الرسم لإضفاء عمق على السرد القصصي.

150 اجتماع لتباحث شراء وبيع حقوق روايات عربية وتحويلها لأفلام عالمية

للإشارة فقد كان المؤتمر فرصة للتعرف عن قرب على اهم المبدعين في هذا المجال ،كما تعرف المشاركون على أساسيات وأساليب وتقنيات صناعة الرسوم المتحركة من عمالقة هذا الفن من اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.

كما تباحث عدد من اهم شركات الإنتاج العالمية –حسب بيان المؤتمر تسلمت الشروق نسخة منه-مع عدد من دور النشر المحلية والإقليمية سبل التعاون المشترك وبيع وشراء حقوق وتحويلها إلى أفلام سينمائية أو مسلسلات تلفزيونية.

بما يسهم في ازدهار صناعة النشر والرسوم المتحركة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن 150 اجتماع خاص خلال المؤتمر الذي نظمته “هيئة الشارقة للكتاب” بالشراكة مع مهرجان “بيرجيمو أنيميشن ديز” الإيطالي.

1500 متدرب واكثر من 5 الاف زائر في مؤتمر الرسوم المتحركة

سجل المنظمون اكثر من 5000 زائر من 15 دولة عربية وأجنبية، في فعاليات مؤتمر الرسوم المتحركة على مدار ثلاثة أيام خلال الجلسات الرئيسية ودوراته المتخصصة وعروض الأفلام والحفلات الموسيقية، ومشاركة أكثر من 1500 مُتدرب.

وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة –حسب نفس البيان- “

وفّر المؤتمر منصة للناشرين والمنتجين والمتخصصين في صناعة الكتاب والرسوم المتحركة من مختلف أنحاء العالم للتعاون وإبرام شراكات استراتيجية لتحويل المحتوى المكتوب باللغة العربية إلى أفلام رسوم متحركة وتعريف العالم على النتاج الأدبي الغني، وفي الوقت ذاته المساهمة في تعزيز مشهد صناعة الأنيميشن على المستوى العالمي من خلال إثرائها بمحتوى هادف يعبر عن هويتنا وثقافتنا الأصيلة”.