 اقهري الخوف من الأماكن المغلقة بهذه النصائح

الخوف من الأماكن المغلقة هو حالة شائعة جدا بين النساء تسبب أحاسيس سيئة، مثل الذعر والانفعالات في الأماكن الضيقة والمزدحمة.

وتعتبر أسباب هذا الاضطراب غير معروفة جيدا، ولكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة باتباع أنواع مختلفة من العلاج.

ماهو الخوف من الأماكن المغلقة؟

يُعرَّف الخوف من الأماكن المغلقة بأنه الشعور بالتوتر من الأماكن الضيقة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون صغيرة.

ومن الممكن أن يحدث الخوف بسبب التواجد في غرفة بلا نوافذ وبابها موصد، أو مصعد أو مقصورة طائرة، أو حتى إرتداء ملابس ضيقة، حسب موقع webmd

وللتغلب على الشعور بالخوف من هذه الأماكن، يقترح اخصائيو الصحية النفسية هذه النصائح:

التركيز على الأفكار الإيجابية

– ركزي على الأفكار الإيجابية عندما يكون لديك مواقف قد تثير الذعر وتعلميممارسة تقنية الاسترخاء.

تجنبي هذه الأطعمة

– احترسي من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب.

هذا الفيتامين مسؤول عن كائن حي متوازن ومهم لخلايا الدماغ والجهاز العصبي السليم.

العلاج السلوكي المعرفي

الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، حيث يركز هذا النوع المعين من العلاج على تكيّفالشخصية وتمكين الشخص من إدارة مخاوفه.

تُعرف أيضا باسم طريقة إزالة التحسس، وهي تعمل عن طريق جعل الشخص يواجه رهابه من خلال نهج مباشر.

الشاي الأخضر

– تناولي الشاي الأخضر لاحتوائه على مادة” الثيانين” ولها خاصية تهدئة الأعصاب.

ويمكن أن يحفز أيضا إطلاق مادة تسمى الدوبامين التي توفر إحساسا بالرفاهية، وفق ما نشره موقع topnaturalremedies.

الاسترخاء والتخيل

-الاستعانة بأخصائي نفساني يساعدك على تعلم أساليبالاسترخاء والتخيل عندما تكونين في موقف خانق.

تتضمن الأساليب تمارين مثل العد التنازلي من 10 أو تخيل مساحة آمنة.

علاج التعرض

يستخدم علاج التعرض بشكل شائع لعلاج حالات القلق والرهاب.

في هذا العلاج، سيتم وضعك في موقفغير خطير يؤدي إلى رهاب الأماكن المغلقة لديك لمواجهة مخاوفك والتغلب عليها.

الفكرة هي أنه كلما تعرّضت أكثر لما يخيفك، قل خوفك منه

التنفس ببطء

تنفسي ببطء وعمق مع العد إلى ثلاثة مع كل نفس

التركيز على شيء آمن

ركزي على شيء آمن، مثل مرور الوقت على ساعتك

ذكري نفسك بهذا

ذكّري نفسك مرارا وتكرارا أن خوفك وقلقك سيتلاشى

تحدي الخوف

تحدي الخوف وكرري أن الخوف غير منطقي

تخيلي لحظة هدوء

تخيلي وركزي على مكان أو لحظة تجلب لك الهدوء، حسب دراسة نشرها موقع healthline.

بالون وزيت عطري

احتفظيببالون للنفخ أو زيت عطري في حقيبتك عندما تكونين خائفة، فإن نفخ الفقاعاتهو وسيلة لإبطاء الزفير وإبطاء تنفسك.

وهذا الأمر سيؤدي إلى إبطاء استجابة الجهاز العصبي، كما أن الزيوت الأساسية تعمل على تحفيز جذع الدماغ.

مناقشة مخاوفك

ناقشي مخاوفك مع أصدقائك وعائلتك، ستجعلك تشعرين براحة أكبر بشأن تجاوزها وتجعلها تبدو كما لو لم تكن موجودة من قبل.

عدم الاهتمام

اجبري نفسك على عدم الاهتمام بالموقف الذي يخيفك، وفق ما نصح به موقع unitedwecare.