اكتئاب ما بعد الولادة يهدد النساء بهذه الأمراض!

كشفت دراسة سويدية حديثة أن النساء اللواتي يصيبهن اكتئاب ما بعد الولادة يتعرضن لخطر الإصابة ببعض الأمراض في وقت لاحق من حياتهن.

وبحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد وجد الباحثون روابط بين الاكتئاب الناتج عن الولادة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

وفحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، بيانات حوالي 56 ألف امرأة تم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة (أثناء الحمل وبعد الولادة) بين عامي 2001 و2014.

وتمت مطابقة المعلومات مع زهاء 546000 من النساء اللواتي أنجبن أطفالا خلال الفترة الزمنية نفسها، ولم يتم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة.

وتابعت الدراسة حالات النساء لمدة 10 سنوات في المتوسط، مع مراقبة بعضهن لمدة تصل إلى 20 عاما بعد التشخيص.

وأوضح فريق البحث أنه تم تشخيص إصابة حوالي 6.4% من النساء، اللاتي عانين من الاكتئاب ما بعد الولادة، بأمراض القلب والأوعية الدموية أثناء المتابعة، مقارنة بـ 3.7% من النساء اللاتي لم يتم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي عانين من الاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة، زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة المتابعة بنسبة 36%.

وكانت النساء اللاتي تم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب قبل الولادة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 29%.

وقال الباحثون إن النتائج كانت “أكثر وضوحا” لدى النساء اللاتي لم يعانين من الاكتئاب قبل الحمل.

وقالت الدكتورة إيما بران، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: “قد تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بحيث يمكن اتخاذ خطوات للحد من هذا الخطر”.

وأضافت: “نحن نعلم أن اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة يمكن الوقاية منه وعلاجه. توفر النتائج سببا إضافيا لضمان أن تكون رعاية الأمومة شاملة، مع الاهتمام المتساوي بالصحة الجسدية والعقلية”.

تختلف أعراض الاكتئاب بعد الولادة، وتتراوح بين الخفيف والشديد.

أعراض الكآبة النفاسية بمرحلةِ ما بعد الولادة

ربما تتضمن أعراض الكآبة النفاسية، التي تستمر فقط لعدة أيام إلى أسبوع أو أسبوعين بعد ولادة طفلك، ما يأتي حسب ما نشر موقع مايو كلينيك:

ـ التقلبات المزاجية.

ـ القلق.

ـ الحزن.

ـ سهولة الاستثارة.

ـ الشعور بالضغط الشديد.

ـ البكاء.

ـ انخفاض التركيز.

ـ مشكلات تتعلق بالشهية.

ـ صعوبة النوم.

أعراض اكتئابِ ما بعد الولادة

في البداية قد تخطئين في التفرقة بين اكتئاب ما بعد الولادة والكآبة النفاسية، لكن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تكون أكثر حدة وتدوم لفترة أطول. وفي نهاية المطاف، قد تؤثر هذه الأعراض في قدرتك على رعاية طفلك وأداء المهام اليومية الأخرى. عادةً ما تظهر الأعراض في غضون الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة. لكنها قد تبدأ مبكرًا، أي أثناء الحمل، أو تظهر في وقت لاحق حتى سنة بعد الولادة.

قد تتضمن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة ما يأتي:

ـ الشعور بالكآبة أو التقلبات المزاجية الحادة.

ـ الإفراط في البكاء.

ـ صعوبة التعلق بطفلك.

ـ الابتعاد عن العائلة والأصدقاء.

ـ فقدان الشهية أو تناول الطعام بكمية أكثر من المعتاد.

ـ عدم القدرة على النوم (الأرق) أو النوم لفترات طويلة.

ـ الشعور بالتعب البالغ أو فقدان الطاقة.

ـ قلة الاهتمام والاستمتاع بالأنشطة التي كانت تبعث على المتعة.

ـ الغضب وسهولة الاستثارة بصورة حادة.

ـ الخوف من ألا تكوني أما جيدة.

ـ اليأس.

ـ الشعور بانعدام القيمة أو الخزي أو الذنب أو العجز.

ـ ضعف القدرة على التفكير بوضوح أو التركيز أو اتخاذ القرارات.

ـ التململ.

ـ نوبات الهلع والقلق الشديدة.

ـ أفكار تتعلق بإيذاء نفسك أو طفلك.

ـ تكرار أفكار الموت أو الانتحار.

ـ ربما يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لعدة أشهر أو لمدة أطول في حال عدم علاجه.