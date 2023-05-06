-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اكتشاف أثري “هامّ” في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 310
  • 0
اكتشاف أثري “هامّ” في الجزائر
أرشيف
موقع أثري في تيبازة

 أعلنت مديرية الثقافة والفنون لولاية تيبازة يوم السبت عن اكتشاف موقع أثري “هامّ” يعود إلى الفترة البونية بمدينة قوراية.

وأوضحت مديرة القطاع صبيحة تاهرات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاكتشاف الجديد يتعلق بموقع أثري يعود إلى القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد.

وعثر الباحثون في الموقع الأثري على مقبرة تحتوي على 12 غرفة جنائزية، بها أوان فخارية وأثاث جنائزي، وبعض بقايا العظام البشرية، وقطع نقدية من البرونز.

وأضافت المتحدثة أن عمليات البحث تجري حاليا بالموقع، الذي وصفه المختصون والخبراء التابعون للمركز الوطني للأبحاث في علم الآثار، بالاكتشاف “الهامّ من الناحية التاريخية و الأثرية”.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاكتشاف بعد أن تلقّت مصلحة التراث الثقافي بمديرية القطاع لتيبازة، معلومات حول اكتشاف فجائي لموقع أثري بمنطقة سيدي براهم بدائرة قوراية.

ويقع الاكتشاف على مسار ورشة لأشغال تحويل مياه سدّ كاف الدير. حيث تنقلت فرقة حماية الممتلكات الثقافية لمعاينة الموقع.

مقالات ذات صلة
900 عارض في الصالون الدولي باتيماتيك بقصر المعارض

900 عارض في الصالون الدولي باتيماتيك بقصر المعارض

5 أيام كحد أقصى للفصل في قضايا النفقة

5 أيام كحد أقصى للفصل في قضايا النفقة

الرئيس تبون يجري لقاء موسّعا مع ممثلي 20 وسيلة إعلام جزائرية

الرئيس تبون يجري لقاء موسّعا مع ممثلي 20 وسيلة إعلام جزائرية

هذا موعد تسليم خطّ بوغزول – الجلفة – الأغواط

هذا موعد تسليم خطّ بوغزول – الجلفة – الأغواط

هروب أكثر من 200 قاصر من عائلاتهم منذ بداية 2023

هروب أكثر من 200 قاصر من عائلاتهم منذ بداية 2023

4 لقاحات وتقرير الطب النفسي إجباري للحجاج الجزائريين

4 لقاحات وتقرير الطب النفسي إجباري للحجاج الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد