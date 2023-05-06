اكتشاف أثري “هامّ” في الجزائر

أعلنت مديرية الثقافة والفنون لولاية تيبازة يوم السبت عن اكتشاف موقع أثري “هامّ” يعود إلى الفترة البونية بمدينة قوراية.

وأوضحت مديرة القطاع صبيحة تاهرات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاكتشاف الجديد يتعلق بموقع أثري يعود إلى القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد.

وعثر الباحثون في الموقع الأثري على مقبرة تحتوي على 12 غرفة جنائزية، بها أوان فخارية وأثاث جنائزي، وبعض بقايا العظام البشرية، وقطع نقدية من البرونز.

وأضافت المتحدثة أن عمليات البحث تجري حاليا بالموقع، الذي وصفه المختصون والخبراء التابعون للمركز الوطني للأبحاث في علم الآثار، بالاكتشاف “الهامّ من الناحية التاريخية و الأثرية”.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاكتشاف بعد أن تلقّت مصلحة التراث الثقافي بمديرية القطاع لتيبازة، معلومات حول اكتشاف فجائي لموقع أثري بمنطقة سيدي براهم بدائرة قوراية.

ويقع الاكتشاف على مسار ورشة لأشغال تحويل مياه سدّ كاف الدير. حيث تنقلت فرقة حماية الممتلكات الثقافية لمعاينة الموقع.