اكتشاف الاحتلال نفقا عملاقا بغزة.. هذا رد القسام الذي أشعل الشبكات!
ردت كتائب القسام على جيش الاحتلال الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بقصة اكتشافه نفقا عملاقا بغزة بالقول “وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الاثنين خبر اكتشاف جيش الدفاعلما وصفه بشبكة أنفاق عملاقة لحركة حماس، يديرها محمد السنوار شقيق زعيم الحركة يحيى السنوار، مع بث معلومات وصور من عين المكان.
ونشرت القسام فيديو توضح فيه أن هذا النفق الضخم استخدمته مرة واحدة لتنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع أكتوبر الماضي فقط، ما أثار سخرية واسعة من تأخر الاحتلال في اكتشاف نفق عملاق، يمتد من جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر بيت حانون (معبر إيريز) شمالا، بطول 4 كيلومترات وبعمق 50 مترا، بحسب الجيش الإسرائيلي.
القسام يفسر للإسرائليين حكاية النفق، كان نفقا هجوميا استخدم في 7.10 #وصلتم_متأخرين بعد استخدامه ، هذه رسالة الفيديو الذي يظهر الفيديو مشاهد أسر واختطاف الجنود في حاجز أيريز . pic.twitter.com/uY2pxzXzD1
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 18, 2023
وتوقّعت بأنها ضربة ساحقة لأنفاق المقاومة..معنويًا وماديًا..لكن المفاجأة الساحقة أنه بالفعل كان مجرّد نفق..صحيح عملاق..لكن المقاومة شيدّت عشرات غيره من الأنفاق الهجومية والدفاعية واللوجيستية..وشنّت إسرائيل حربين إضافيتين منذ تاريخ اكتشاف نفق خان يونس..وقيّدت وصول مواد البناء ألف
— 🔻القسام #غزة (@abrahamdaam1) December 18, 2023
وقال مغردون إن كشف الاحتلال الإسرائيلي للنفق بعد 72 يوما من العدوان على غزة يعد بحد ذاته فشلا كبيرا للجيش والمخابرات الإسرائيلية، خاصة أن النفق بهذا الحجم والإمكانيات وعند حدود غزة الشمالية وقرب معبر إيريز.
المهمة انجزت ايها الاغبياء😁 اكتشاف هذا النفق ليس انجاز بل فشل اولا لان بعد 71 تكتشف نفق عند حدودك وهذا يدل علي فشلكم الاستخباراتي وفشل الجيش وهو مجرد نفق هجومي له بداية ونهاية وليس نفق دفاعي داخل غزة واذا كان لهذا النفق انجاز لما كان اعلن عنه دلوقتي هو مجرد دعاية#المهمة_أنجزت pic.twitter.com/u3ItIz4xqq
— Eslam Ahmed UWK (@EslamAhmedUWK07) December 18, 2023
وعلق بعض المتابعين على فيديو القسام بالقول إن الاحتلال طار من الفرح باكتشاف النفق، وإذا بالقسام يصدمهم أن النفق كان مصمم لعملية 7 أكتوبر ولم يعد له أهمية بعد تنفيذ العملية بنجاح. أي لا يستخدم في المعارك ولا تخزين الأسلحة، هو فقط للعبور نحو الحدود.
طاروا فرحاً باكتشاف النفق، وإذا القسام يصدمهم أن النفق كان مصمم لعملية 7 أكتوبر ولم يعد له أهمية بعد تنفيذ العملية بنجاح.
أي لا يستخدم في المعارك ولا تخزين الاسلحة، هو فقط للعبور نحو الحدود. #كتائب_القسام#المهمة_أُنجزت pic.twitter.com/SjpWhkBxqO
— د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) December 18, 2023
ووصف مغردون فيديو القسام بأنه أقوى رسالة أرسلتها المقاومة للعدو منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر.
هيدا أهم فيديو ورسالة حرب بترسلها المقاومة للعدو منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر #المهمة_أنجزت pic.twitter.com/X7cW6gZKo1
— Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) December 18, 2023
وسخر مدونون من الإعلان بالقول إن الاحتلال يصور الاكتشاف وكأنه اكتشاف مجرة جديدة في الكون، وليس نفقا في غزة، مع أن الجميع يعلم بوجود مدينة كاملة من الأنفاق التي يقدر عددها بـ1300 نفق وبطول 570 كيلومترا بحسب تقارير، لدرجة أن البعض يشببها بمترو لندن.
الإتجاه غلط.. النفق ينتهي داخل أراضي فلسطين المحتلة في غلاف غزة..
هذا دليل على فشل استخباراتكم ، وإعلانكم عن النفق دليل أنكم لم تجدوا داخله أي شيء ولم يوصلكم إلى قادة حماس ولا بقية شبكة الانفاق
الجيش الأكثر فشلاً في العالم 😂
— ناصر (@One_SomeOne_1) December 18, 2023
وأشار آخرون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترويج هذا الاكتشاف بأنه انتصار تاريخي خاصة بعد فشله في تحقيق أي انتصار حقيقي على أرض المعركة منذ السابع من أكتوبر الماضي، معلقين بالقول إن ما يلاحظ أن هيكل النفق من فولاذ وليس من أسمنت مسلح، يعني أنه تم تجهيزه لمهمة واحدة، وقد يكون الاحتلال اكتشفه منذ مدة، ولكن أعلن عن اكتشافه الآن لرفع المعنويات.
نفق عملاق بأموال مسروقة!
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اكتشاف نفق عملاق في قطاع غزة، وزعم أن حماس شيدته على مدى سنوات بأموال مسروقة من أهالي المنطقة.
ونشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستميت من خلالها في تشويه صورة المقاومة وشيطنتها، ليزرع النميمة بين أهل غزة وحركة حماس.
وقال لسان الصهاينة إن جيش الدفاع كشف نقابا أكبر عن نفق إرهابي، عبارة عن مشروع عملاق قاده المدعو محمد السنوار في شمال قطاع غزة، مضيفا أن هذا النفق الإستراتيجي الذي أقامته حماس وأنفقت عليه مبالغ طائلة تم كشفه وإحباطه وتحييده.
وتابع: “يتفرع مسار النفق إلى عدة فروع وخطوط جانبية تؤدي إلى شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق، ويسمح النفق أيضا بحركة المركبات في داخله وقد عثر فيه على العديد من الوسائل القتالية”.
وكعادته ليملأ قلوب السكان ضغينة، راح يوسوس لهم بالقول إن “هذا النفق يظهر نفاق حماس وعدم مبالتها بكم سكان غزة”.
وأرفق أدرعي المقطع المصور بتعليق: “حماس سرقت أموال سكان غزة وأقامت مشاريع أنفاق عملاقة لحماية قادتها ولتسويق الارهاب. فكروا كم من المدنيين كان بإمكان دواعش حماس حمايتهم داخل هذه الكيلومترات من الأنفاق”.
وأردف: “قيادة حماس في غزة أشرفت على هذا المشروع وخصصت له من الميزانيات والمبالغ الهائلة التي كانت أصلا مخصصة لسكان غزة – بدلا من رفاهية سكان القطاع اختارت حماس في هذه المرة مثل كل مرة على مر التاريخ بالارهاب وبحماية قادتها.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حماس”.
#حماس سرقت أموال سكان غزة وأقامت مشاريع أنفاق عملاقة لحماية قادتها ولتسويق الارهاب. فكروا كم من المدنيين كان بإمكان #دواعش_حماس حمايتهم داخل هذه الكيلومترات من الأنفاق…
⭕️قيادة حماس في #غزة أشرفت على هذا المشروع وخصصت له من الميزانيات والمبالغ الهائلة التي كانت أصلا مخصصة… pic.twitter.com/UyztQpVDBT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2023
وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي وحدة “يهالوم” الخاصة وقوات المشاة والوحدات الهندسية التابعة لفرقة غزة عملوا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية يقودها لواء الشمال استخدموا خلالها وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة، لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة حماس لا يجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل.
وأفاد بأن أقرب فتحة للنفق تقع على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة.
وأوضح في بيان أن مسار النفق له عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.
وذكر أن المسار يحوي بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول القوات الإسرائيلية.
#عاجل جيش الدفاع يكشف النقاب عن أكبر نفق ارهابي تم كشفه – مشروع عملاق بقيادة المدعو محمد السنوار في شمال قطاع غزة
⭕️ عملت قواتنا خلال الأسابيع الأخيرة مستخدمة وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لمنظمة حماس الإرهابية
⭕️ونفذ جيش الدفاع… pic.twitter.com/vKxiKxkJQQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2023
وظهور الناطق باسم الصهاينة ليتكلم عن سرقة حماس لأموال المساعدات العربية والدولية المرسلة لإعادة إعمار غزة ليست بالأمر الجديد، إذ يلعب الاحتلال الإسرائيلي بجميع أوراقه لتشويه المقاومة وإظهار التفوق على حماس.
هذه حقيقة فيديو سرقة حماس للمساعدات الذي روجت له حسابات مغربية
وكانت حسابات مغربية وعبرية قد روجت في الآونة الأخيرة لفيديو يزعم أن حماس تقوم بسرقة المساعدات التي توجه إلى أهالي غزة، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما كشفت منصة إيكاد فإن حسابات مشبوهة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي تنشط من المغرب هي التي روجت لفيديو مفبرك يزعم أن حماس تسرق المساعدات العربية والدولية المقدمة للشعب الفلسطيني.
حماس تسرق شاحنات المساعدات الغذائية وتطلق النار على كل من يقترب منها .. pic.twitter.com/sFou67kEmE
— Hoda_jannat (@hodajannat) December 7, 2023
حماس تسرق المساعدات الإنسانية وتقت__ل أهل غزة في الطريق.
احذروا أن تجعلوا حماس في مرتبة المقدس فمن يجعل يده في إيران الشيعة لا خير فيه لا نفسه و لا لشعبه و لا دينه.
فهل هذا يرضي الله و رسوله وعباده الصالحين لا والله؟!
شاهد الفديو وأحكم 👇 pic.twitter.com/iXpmgO5Nkx
— مهدي بلدي Mahdi Baladi 🇲🇦 🇺🇲 (@MahdiBaladi1) December 12, 2023
وأضاف التحقيق أن الادعاءات تهدف لتشويه صورة حماس، بعد أن سطرت ملحمة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي، الذي صار يتفنن في الكذب للتغطية على فشله الذريع وعلى جرائمه.
يظهر مقطع الفيديو المشار إليه سيارة شاحنة مغطاة تحمل ما يشبه البضائع وترافقها سيارات تحمل رجالاً مسلحين.
هذه هي حماس الإرهابية
يسرقون الحمولات
ويرمون للمكلومين الفتات ..!! pic.twitter.com/WU3BpuYUms
— إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) December 11, 2023
وقالت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة والمصادر المفتوحة أنه لا يوجد دليل على أن الفيديو لسرقة المساعدات التي يزعمها الحساب المشبوه.
وبتحليل الفيديو تبين أن الأشخاص الظاهرين في المقطع يرتدون زي شرطة غزة، وبالبحث عن المسجد الذي يظهر أثناء مرور الشاحنة اتضح أنه مسجد الشهيد “عائد ابشيتي” في حي الجنينة في رفح.
#تحقُّق | حسابات مساندة للاحتلال تزعم سرقة حمـ.ـاس للمساعدات.. إيكاد تكشف زيف الادعاء@MahdiBaladi1@hodajannat@EdyCohen#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/OehM8zQbVt
— Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 13, 2023
وأوضحت إيكاد أن أول من نشر الفيديو حساب يدعى “@aboesam32″ على منصة تيك توك في 7 ديسمبر، ولم يشر إلى حماس بأي شكل، كما نشر مقاطع أخرى من ذات المكان تظهر مرور الشاحنات بشكل دوري ترافقها الشرطة أو وكالة الأونروا أو الصليب الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا الطريق الذي تظهر فيه الشاحنة تمر عبره الشاحنات بشكل دوري، لقربه من الحدود، وعليه لا دليل ملموس على سرقة حماس للمساعدات.
تحققنا من روايتك المتعلقة بسرقة عناصر من حركة حماس للمساعدات الإنسانية، وتبيّن أنها مُضلِّلة.
هذا ما وجدناه:https://t.co/C6vcKILUta https://t.co/wuJ9TzuENM
— Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 13, 2023
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي روج للعديد من الأكاذيب لشيطنة المقاومة على غرار حرق الأطفال واغصاب الإسرائيليات يوم 7 أكتوبر 2023.