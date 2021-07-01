اكتشاف الاسمنت وسط شحنة حليب.. مدير التجارة لوهران يوضح

كشف المدير الجهوي للتجارة بولاية وهران، فيصل طيب تفاصيل محاولة إدخال 26 طنا من الاسمنت ضمن حاويات الحليب.

وأوضح طيب، الخميس، في تصريح للشروق نيوز أن مصالح الرقابة كشفت عن محاولة متعامل اقتصادي تابع لمؤسسة عمومية إدخال كمية معتبرة من الاسمنت بصفة غير قانونية وسط 20 حاوية تحمل مادة الحليب على مستوى ميناء وهران.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة بوهران أن الكمية المحجوزة قدرت بـ 26 طنا من مادة الاسمنت وأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا حول الحادثة.

منظمة حماية المستهلك: شحنة فاسدة من بودرة الحليب دخلت الجزائر

أعلنت منظمة حماية المستهلك اكتشاف حاوية من بودرة الحليب غير قابلة للاستهلاك، قام الديوان الوطني للحليب باستيرادها عن طريق شركة أجنبية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء 28 جوان، أنه بلغها من مصادر حسنة الإطلاع عن اكتشاف حاوية من شحنة كاملة من بودة الحليب استوردها الديوان الوطني للحليب ONIL عن طريق شركة أجنبية N.B “.

وأشارت إلى أن “الباخرة التي كانت تنقل الحمولة قد رست بميناء وهران، وكانت هذه الحاوية تحتوي على أكياس بودرة حليب مشكوك في نوعيتها غير قابلة للاستهلاك”.