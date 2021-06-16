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اقتصاد

اكتشاف جثة خنزير ثانية في شحنة قمح.. وزير الفلاحة يوضح

الشروق أونلاين
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اكتشاف جثة خنزير ثانية في شحنة قمح.. وزير الفلاحة يوضح

كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، عن العثور على جثة خنزير ثانية في شحنة القمح القادمة من فرنسا مشيرا إلى وضع المورد في القائمة السوداء.

وأعلن حمداني، الأربعاء، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الشحنة تبلغ 27 ألف طن، وصلت إلى ميناء وهران وعثر بداخلها على جثة خنزير على مستوى ولاية سعيدة خلال عميلة التفريغ.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية، عثرت في المرة الأولى على الجثة أثناء تفريغ جزء من الحمولة، والتي كانت موجهة إلى مخازن تعاونيات الحبوب بولايات الغرب.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الثلاثاء اكتشاف جثة أخرى لخنزير خلال استكمال عملية تفريغ الحمولة.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم توقيف عملية تفريخ الحمولة، ووإرجاع البضاعة بكل حمولتها، مع طلب تعويض السلعة.

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