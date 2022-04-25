اكتشاف خلل في هواتف اندرويد يستنزف البطاريات بسرعة

كشف عدد من الخبراء التقنيين أنّ هناك خللًا في خدمة رسائل غوغل، ويودي هذا الخلل الى تشغيل الكاميرا داخليًا ما يسبب بتفريغ البطارية بسرعة.

واشار موقع ”9to5Google“ المتخصص بالأمن السيبراني في تقرير له، الى أنه ”بالنسبة لملايين مستخدمي هواتف أندرويد، أصبحت تلك المعركة أكثر صعوبة“.

وأوضح التقرير، أن خللا برمجيا داخل تطبيق الرسائل الشهير من ”غوغل“، يؤدي إلى تشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية لعدة ساعات؛ ما يتسبب في استنزاف عمر البطارية، مشيرًا إلى أن فريقا من خبراء الموقع اكتشف المشكلة التي تؤدي إلى خلل في تشغيل الهاتف، والذي بدوره يتسبب في التقليل من عمر البطارية بشكل كبير.

في هذا السياق، قال التقرير: ”إذا لاحظت أن عمر البطارية لم يعد كما كان من قبل، فمن المحتمل أن يكون خطأ البرنامج يؤثر على هاتف أندرويد الخاص بك“، كاشفًا أنّ تطبيق رسائل ”غوغل“ يتيح الوصول السريع إلى الكاميرا حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها عبر خدمة ”تشات“ دون مغادرة التطبيق.

وأضاف: ”إذا قررت رفض الإذن بالوصول إلى تطبيق الكاميرا لرسائل غوغل عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فستتمكن من تجاوز هذا الخطأ“.

واذ ذكر، أنه لحسن الحظ، أكدت ”غوغل“ أنها حددت سبب خطأ استنزاف البطارية، وسيتم توفير خدمة إصلاح دائمة لمستخدمي ”أندرويد“ في جميع أنحاء العالم قريبًا، لفت التقرير إلى أن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق ”Google Messages“، الذي تم إصداره في 19 الشهر الجاري، نجح في إصلاح مشكلة استنزاف البطارية، مضيفا انه ”مع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في تنزيل الإصدار التجريبي – الذي يستخدم لاختبار أحدث الوظائف والميزات واكتشاف أي أخطاء محتملة قبل طرح البرنامج في جميع أنحاء العالم – سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قليلا“.

وتابع: ”بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون هذه الميزة، فإن Google Messages هو تطبيق المراسلة الأصلي الذي يوجد في جميع هواتف أندرويد، ويمكن استخدامه لإرسال رسائل نصية، بالإضافة إلى ردود رموز تعبيرية وصور ومقاطع الفيديو وغيرها، وهو متاح للتنزيل من متجر Google Play، ويتوقف وجود التطبيق على نوع الهاتف، سواء كان سامسونغ أو إل جي أو آيفون أو أي نوع آخر“.