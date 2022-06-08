اكتشاف دواء “معجزة” لعلاج السرطان بدون كيميائي

اكتشف باحثون أمريكيون فوائد مفاجئة لدواء كان يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء، في علاج سرطان القولون والمستقيم.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن عقار “دوستارليماب”، قد ساعد في شفاء 18 مصابا بسرطان القولون والمستقيم شاركوا في تجربة الدواء.

وأكد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية أنّ جميع المشاركين في التجربة “لم يتلقوا علاجا كيميائيا أو إشعاعيا أو حتى عملية جراحية”.

وقال لويس دياز المؤلف الرئيسي للدراسة، إن التجربة تعدّ “خطوة مهمة في معركة مواجهة السرطان”.

وأضاف:”سنجري المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطانات المعدة والبروستات والبنكرياس”.