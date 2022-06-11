اكتشاف عيادة غير مرخصة للوشم على الأجسام بباتنة

حجز إبر غير معقمة

أوقف عناصر الأمن الحضري الثامن لحي كشيدة غرب مدينة باتنة، الجمعة، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، بتهمة افتتاح محل لممارسة الوشم بلا رخصة على أجساد الشباب والشابات، في أعقاب تفتيش جاء إثر شكاوى من مواطنين بتردد مجموعات من الغرباء والمنحرفين على وجه الخصوص، على بيت الموقوف.

وحجز عناصر الأمن خلال هذه العملية، الآلة التي تستخدم في الوشم، و80 إبرة بينها 60 غير معقمة، استخدمت عدة مرات من شخص لشخص، من دون أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، مما قد يتسبب في انتقال الأمراض المعدية الفتاكة، بالإضافة إلى 13 قنينة من مادة الحبر بمختلف الأنواع الألوان، ومبلغ مالي يقدر بـ40.000 دج من عائدات النشاط غير المرخص الذي يتلقاه المعني من طالبي الوشم.

وأكد بيان لمديرية أمن ولاية باتنة صدر نهار أمس، عقب تقديم المعني للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة، بأن الأخير له ثلاث قضايا مماثلة، تتعلق بممارسة نشاطه غير مرخص، ما سبب إزعاجا للسكان من تردد شلل من الشبان على مسكنه في أوقات متفرقة من النهار والليل، مع ما يصاحب ذلك من ضجيج وسلوك مريب حتم إخطار السلطات القضائية والأمنية التي خلف تدخلها ارتياحا عاما لدى الساكنة.

وكانت موجة من الشباب من ذوي الوشم، خاصة منذ هبوب نسائم الصيف قد ظهرت في شوارع المدينة تزيّن سواعدها وصدورها وحتى أرجلها بأوشام مستفزة لعامة المواطنين، وهو ما منح هذا الشاب المشتبه فيه الجرأة على فتح ما يشبه عيادة غير مرخصة لممارسة الوشم على أجساد الشباب والكهول وحتى بعض المراهقات.