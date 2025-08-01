اكتشاف فصيلة دم نادرة لدى امرأة هندية

اكتشف أطباء في مستشفى بولاية كارناتاكا جنوب الهند، فصيلة دم نادرة لدى مريضة لم يُرصد مثلها لدى أي شخص في العالم، وهو ما يعد إنجازا بارزا في مجال طب نقل الدم.

تم اكتشاف هذا الامر أثناء التحضير لإجراء عملية على قلب سيدة تبلغ من العمر 38 عاما من مقاطعة كولار فصيلة دمها O+Rhهي الأكثر شيوعا، ولكن لم تُناسبها أي من الجرعات المتاحة من فصيلة الدم O-positive لنقل دم محتمل.

وباستخدام أساليب مصلية متقدمة، وجد فريق الأطباء أن دم المريضة “متفاعل بشكل شامل”، أي غير متوافق مع جميع عينات الاختبار.

وإدراكا من المستشفى لاحتمالية وجود فصيلة دم نادرة أو غير معروفة، تم جمع عينات دم من 20 فردا من عائلة المريضة للعثور على فصيلة دم متوافقة، ولكن لم تظهر أي منها، وفقًا لتصريح أنكيت ماثور، الجراح في عيادة كولارا، وأضاف أن العملية كانت ناجحة، دون الحاجة إلى نقل دم.

وعليه، تم نقل عينات دم المريضة إلى المختبر المرجعي الدولي لفصائل الدم (IBGRL) في بريستول (المملكة المتحدة) ومركز الدم في بنغالور (المركز الإداري لولاية كارناتاكا) لاختباره، حيث أجرى العلماء دراسات جزيئية لمدة عشرة أشهر، وأكدوا اكتشاف مستضد فصيلة دم لم يكن معروفا من قبل، والذي سُمي رسميا” CRIB”

يرى عدد من علماء المناعة أن زواج الأقارب في البلاد قد يكون سببا محتملًا لظهور فصيلة دم غير معروفة علميًا لدى أحد سكان الهند.

وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف خلال المؤتمر الإقليمي الخامس والثلاثين للجمعية الدولية لنقل الدم (ISBT)، الذي عُقد في ميلانو (إيطاليا) في جوان 2025.

كما أنشأ مركز بنغالور للدم، بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية في مومباي، سجلا للمتبرعين بفصائل الدم النادرة، ويٌعتزم إدراج حاملي فصيلة الدم النادرة (CRIB) المكتشفة حديثا فيه في حال اكتشافها مستقبلًا.