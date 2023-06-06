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الجزائر

بالصور.. اكتشاف “كنز نقدي” بسوق أهراس

الشروق أونلاين
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بالصور.. اكتشاف “كنز نقدي” بسوق أهراس
ح.م

أعلنت وزارة الثقافة، الثلاثاء، عن اكتشاف كنز نقدي يتكون من 1140 قطعة،  في “مداوروش”  بولاية سوق أهراس.

وحسب ما كشفته الوزارة فقد تم اكتشاف مجموعة نقدية متكونة من 1140 قطعة منها ما تعود إلى القرن الرابع ميلادي.

وأضافت أن منها كذلك ما تعود إلى الفترة البيزنطية ـ القرن السادس ميلادي ـ، وذلك بأحد معالم الموقع الذي أطلق عليه مدير الحفرية اسم المعلم الجوفي.

ويأتي هذا الاكتشاف من خلال الحفريات التي تم الترخيص لها من طرف وزارة الثقافة والفنو وذلك بالموقع الأثري ” مادور” ببلدية مداوروش ولاية سوق أهراس.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال البحث الأثري تتواصل قصد التوصل إلى نتائج علمية أخرى تثمينا واعترافا بمجهودات فرقة البحث القائمة على هذه الحفريات.

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