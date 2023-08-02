اكتشاف مداخيل تجارية “مخفية” بقيمة 30 مليار دينار

خلال السداسي الأول من 2023

30.21 مليار دينار، هي قيمة المداخيل التجارية المخفية التي تمكّنت فرق الرقابة الاقتصادية وقمع الغش من اكتشافها خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في حصيلة نشاطات المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى السوق الوطنية في الفترة ما بين جانفي وجوان 2023.

وحسب بيان للوزارة، فقد قدّر رقم الأعمال المخفي المسجّل في الفترة المذكورة، بـ 30.21 مليار دينار. كما تم رفض دخول 317 حمولة على مستوى المعابر الحدودية.

وأسفرت العمليات المذكورة عن تسجيل 1.122.692 تدخلاً. ما مكّن مصالح الرقابة من معاينة 111.928 مخالفة، وتحرير 106.510 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية التحفظية. تمثلت في حجز سلع قدّرت قيمتها بـ 1.132 مليار دينار، مع اقتراح بغلق 7.380 محلّا تجاري.

وفي نفس الفترة، سجّلت 105.305 تدخلات في مجال محاربة المضاربة غير المشروعة. أسفرت عن حجز كمية من المواد الغذائية تقدر بـ 873.24 طن، بقيمة 499.825 مليون دج.