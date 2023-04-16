اكتشاف مذبح سري للبغال بمعسكر

لحومها كانت تروّج في الأسواق

أحبطت عناصر فرقة الدرك الوطني لزهانة التابعة لكتيبة سيق في ولاية معسكر عملية تسويق لحوم البغال، وذلك إثر تمكنها مساء السبت، من ضبط وحجز كميات هامة من لحوم البغال حيث تم توقيف شخصين اشتبه ضلوعهما في عملية الذبح وترويج اللحوم.

وحسب الدرك الوطني، فإنه بناء على معلومات بلغت عناصر فرقة الدرك الوطني لزهانة مفادها تسجيل حركة غير عادية بإحدى المناطق المعزولة وأن ثمة شبهة عمليات ذبح لحيوانات داخل مستودع يقع قرب دوار الصوالة التابع لقرية جنين مسكين بالطريق المؤدي إلى بلدية القعدة، تم الترصد لحركات الأشخاص المشتبه فيهم، إلى أن تقرر مداهمة المكان في الثامنة مساء وهو وقت الإفطار الذي كان يستغله الأشخاص في عمليات الذبح بعيدا عن حركة المواطنين ومراقبة مصالح الأمن.

وأضافت مجموعة الدرك الوطني أن عناصرها بزهانة ولدى مداهمتهم للمكان لاحظوا حركة غير عادية لشخصين قرب المستودع وخروج شاحنة من المكان محملة برأسي بغلين وأطراف وأحشاء وكميات من اللحوم معبأة في أكياس وعظام وجلود، حيث حاول الشخصان الفرار لدى رؤيتهما عناصر الدرك قبل ملاحقتهما وتوقيفهما في اللحظات الموالية.

وقد تم عرض كميات اللحوم ورأسي البغلين على الطبيب البيطري للقسم الفرعي للمصالح الفلاحية لزهانة الذي أكد أنهما ينتميان لسلالة البغال فيما تم حجز وسائل ومعدات كانت تستعمل في الذبح، كأربعة سكاكين وساطور وأكياس مع تقييم المحجوزات بمائتي ألف دينار. وقد واصلت عناصر الدرك تحقيقاتها بمعاينة المكان استعانة بالشرطة العلمية التي تنقلت للمستودع الذي ظهرت به مواقع للذبح والسلخ وبقع كبيرة للدم. كما تمت الاستعانة ببعض المصالح التي لها صلة بمثل هذه القضايا لاستكمال إجراءات المتابعة القضائية، ومنها أعوان مفتشية التجارة لسيق والقسم الفرعي للمصالح الفلاحية لزهانة وأعوان بلدية زهانة، ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات إتلاف المحجوزات بردمها. وبالانتهاء من هذه القضية تكون عناصر الدرك الوطني لزهانة قد أحبطت إحدى أكبر العمليات لإغراق الأسواق المحلية بلحوم البغال.