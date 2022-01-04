اكتشاف ورشة لصناعة الأسلحة النارية بسطيف

صاحبها اختار لها منطقة جبلية وعرة

تمكنت مصالح الدرك لبلدية عموشة بولاية سطيف، الثلاثاء، من تفكيك ورشة لصناعة الأسلحة تتموقع بأعالي جبال سطيف المعروفة بمسالكها الصعبة.

العملية نفذتها فرقة الدرك لبلدية عموشة، التي تابعت التحركات المشبوهة لأحد الأشخاص الذي قام ببناء ورشة لصناعة الأسلحة بأعالي جبال مقرس، لتقوم بعدها الفرقة بمداهمة الموقع، أين ألقي القبض على المتهم الذي ضبط متلبسا داخل ورشته المختصة في صناعة الأسلحة والذخيرة. وتم العثور على سلاح ناري وخراطيش وكمية هامة من مادة البارود وبعض التجهيزات التي تدخل في تصنيع المتفجرات. وحسب مصادرنا فقد تم العثور أيضا على منظار ميدان متطور يعد من الأجهزة الحساسة التي تصنف من الأجهزة الحربية.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن المتهم له خبرة في تصنيع الأسلحة، وقد تعمد إقامة الورشة السرية في أعالي جبال مقرس بمنطقة معزولة لا يمكن الوصول إليها إلا بشق الأنفس نظرا لصعوبة المسلك وكثافة الأشجار الغابية، حيث كان المكان ملجأ للمجاهدين إبان ثورة التحرير.

ورغم صعوبة المسلك إلا أن عناصر الدرك عرفت كيف تضبط تحركاتها باحترافية عالية، وطوقت المكان ونجحت في تفكيك الورشة ومصادرة كل اللوازم التي كانت بداخلها، مع القبض على المتهم وإحالته على محكمة عين الكبيرة. يذكر أن ذات الفرقة تمكنت منذ أيام من حجز سلاح ناري ببلدية عموشة، الأمر الذي يثير عدة شكوك حول حركة الأسلحة ووجهتها التي تبقى محل تحقيق من طرق الجهات المختصة.