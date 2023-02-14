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الجزائر

اكتشاف ورشة لصناعة ماركات عطور عالمية مقلدة بعين البنيان

الشروق أونلاين
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اكتشاف ورشة لصناعة ماركات عطور عالمية مقلدة بعين البنيان
ح.م
جانب من العملية

تمكن الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة بالعاصمة من اكتشاف ورشة سرية لصناعة ماركات عطور عالمية مقلدة بعين البنيان وبيعها بأثمان باهضة.

وحسب بيان للدرك، فقد تمكنت فصيلة الأبحاث بالشراقة بالتنسيق مع مصالح التجارة بعين البنيان من اكتشاف ورشة سرية لصناعة العطور لماركات عالمية مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لمالكها بممارسة هذا النشاط.

وبواسطة إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، تم الدخول إلى الورشة الواقعة بوسط مدينة عين البنيان، ليتم العثور على العاملين بها من بينهم قاصر أقل من 18 سنة ينحدر من ولاية مجاورة، وكذا كميات كبيرة من الوسائل والمعدات المستعملة في نشاط الورشة السرية.

العملية، وحسب المصدر ذاته مكنت من توقيف 3 أشخاص وحجز مركبتين نفعيتين كانتا تستعمل في نقل وتسويق العطور المقلدة بالإضافة إلى حجز 5340 قارورة عطر مقلدة معبأة، 14400 قارورة عطر فارغة.

كما تم حجز 300 لتر لسائل مجهول المصدر والتركيبة، 8 ماكينات تستعمل في عملية التعبئة والتغليف وكذا الطباعة على قارورات العطر المقلدة، إلى جانب لفافات كبيرة الحجم عليها مطبوعات لوسوم تعود لشركة تجارية وهمية خاصة بالاستيراد، وكمية كبيرة من علب التوظيب المقلدة خاصة بماركات عالمية للعطور.

وأكد الدرك تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابهم جنح استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، ممارسات تجارية غير نزيهة، خداع المستهلك، تقليد علامة تجارية عالمية، واستغلال قاصر اقتصاديا.

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