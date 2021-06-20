“الآبار” ترصد 40 مليونا للإطاحة ببلوزداد وسكيكدة

ميلود حمدي يشدد اللهجة ولا يريد تضييع النقاط في قسنطينة

وعد القائمون على شؤون المؤسسة الوطنية للآبار والسدود، المالكة لغالبية أسهم شركة شباب قسنطينة، اللاعبين بصرف منحة 20 مليون سنتيم على كل اللاعبين، مقابل الإطاحة بشباب بلوزداد في الموعد المقرر بين الناديين الأربعاء القادم، على ملعب “بن عبد المالك رمضان”، في لقاء متأخر عن الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى، مثلما كشفت عنه مصادر مقربة من بيت النادي القسنطيني.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن الفوز الثمين الذي عاد به أشبال ميلود حمدي في الجولة الفارطة من عين مليلة أمام الجمعية المحلية، جعل الشركة البترولية، ترصد المنحة المذكورة في حال الإطاحة بشباب بلوزداد، بهدف تحفيز المجموعة، ومن ثم المواصلة على نهج النتائج الإيجابية بهدف تحقيق ما يطمح إليه المدرب حمدي بإنهاء الموسم في مرتبة تسمح للفريق بخوض منافسة قارية في الموسم المقبل، علما أن “الآبار” قررت أيضا صرف منحة الفوز المسجل خارج الديار أمام عين مليلة قبل مواجهة شباب بلوزداد، بمنح كافة اللاعبين 20 مليون سنتيم.

يشار أن شباب قسنطينة كان قد قلب الطاولة على أمل عين مليلة على ملعب ” دمان دبيح” الخميس الفارط، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 26 من البطولة، بعدما فاز زملاء المتألق يعيش بثلاثة مقابل هدفبن، علما أن شباب قسنطينة وإلى غاية الدقيقة 90 من زمن المباراة كان متأخرا في النتيجة بهدفين مقابل واحد.

يحدث هذا في الوقت الذي عادت فيه التشكيلة القسنطينية إلى أجواء التدريبات أمس على ملعب “بن عبد المالك رمضان” تحضيرا لمواجهة شباب بلوزداد هذا الأربعاء، بعدما منح المدرب حمدي أشباله راحة لمدة 48 ساعة، حيث ركز المدرب حمدي على الإسترجاع، فضلا عن تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التي دونها في اللقاء الأخير أمام عين مليلة، علما أن مباراة بلوزداد سيغيب عنها الدولي السوداني شرف الدين شيبوب.