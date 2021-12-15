“الآبار” ترفع سلم المنح وتشترط على حجار التتويج بلقب البطولة

اجتماع سيضم الرئيس المدير العام وقاسمي في قادم الأيام

قالت مصادر مقربة من بيت شباب قسنطينة، إن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية السدود والأبار، ابراهيم سرقين، اشترط على المدير العام رمزي قاسمي التتويج بلقب الموسم الكروي الحالي، مؤكدا لقاسمي استعداد الشركة البترولية لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، ومن بينها الجانب المالي، علما أن المستوى الذي ظهر به الفريق في الآونة الأخيرة جعل القائمين على شؤون الشركة البترولية يساندون المدرب شريف حجار في رؤيته المستقبلية بوضع لقب البطولة نصب أعينه.

يشار إلى أن المدرب حجار، الذي التحق بالعارضة الفنية لـ”السنافر” في الصائفة الفارط كان قد أكد مرارا أن التنافس على اللقب سيكون هدفه، رافضا بذلك خوض الموسم من أجل ضمان البقاء، خاصة وأن حجار كان قد أكد أن الفريق يضم لاعبين مميزين بإمكانه تحقيق ذلك شريطة توفير الإمكانيات اللازمة لذلك وابرزها الجانب المالي.

وأضافت ذات المصادر لـ”الشروق” أن اجتماعا موسعا سيعقد في قادم الأيام، يضم الرئيس المدير العام لـ”الآبار” ابراهيم سرقين وكذا المدير العام رمزي قاسمي إضافة إلى المدرب شريف حجار، يتم التطرق فيه إلى قضية التنافس على اللقب، كما سيكون هذا الاجتماع فرصة للحديث عن الجانب المالي وقضية المنح المخصصة داخل وخارج الديار، فضلا عن تخصيص حيز كبير لمناقشة القانون الداخلي الذي تم التوقيع عليه من قبل كافة اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، علما أن هذا الاجتماع سيضم أيضا ممثلا عن اللاعبين والذي قد يكون زيدان ميباراكو.

يحدث هذا في الوقت الذي قرّرت فيه “الآبار”، وحسب نفس المصادر، الرفع من قيمة منح الفوز داخل الديار من 10 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم مقابل الفوز خارج أسوار ملعب “بن عبد المالك رمضان”، بدلا من 15 مليون سنتيم مثلما كان معمولا به في وقت سابق، وهو الأمر الذي سيحفز اللاعبين على بذل مزيد من المجهودات لتحقيق اللقب في نهاية الموسم، غير أنه وبالمقابل، قرّرت الشركة البترولية اللجوء لخصم من المنح او حتى الأجوى في حال تحقيق نتائج سلبية، وهي النقطة التي باتت تثير حفيظة كل اللاعبين الذين يرفضونها وستكون محور الاجتماع القادم الذي قد يكون ونسبة كبيرة خلال توقف البطولة.

وفي سياق آخر، تواصل التشكيلة القسنطينية التحضير لمواجهة الجولة السابعة من البطولة المقررة هذا السبت على ملعب “بن عبد المالك رمضان” أمام أولمبي المدية، حيث يطمح المدرب حجار مواصلة سلسلة النتائج الايجابية بهدف البقاء ضمن موكب المقدمة لمراقبة السباق عن قرب، خاصة عقب إقرار الرئيس المدير العام لـ”الآبار” ضرورة المنافسة على لقب بطولة الموسم الحالي.