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رياضة

الآلة الألمانية تخرّبت والكومبيوتر الياباني يفكّ شيفرة التأهّل

الشروق الرياضي
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الآلة الألمانية تخرّبت والكومبيوتر الياباني يفكّ شيفرة التأهّل
ح.م
بؤس منتخب "المانشافت".

انتهت مغامرة منتخب ألمانيا لِكرة القدم سهرة الخميس، وخرج من مضمار كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت ألمانيا بِنتيجة (4-2) على منتخب كوستاريكا إلّا أنها أُقصيت، وذلك بِسبب تموقعها ثالثة في جدول ترتيب الفوج الخامس.

وجمع منتخب ألمانيا عند نهاية دور المجموعات 4 نقاط، مثلما هو الشّأن لِإسبانيا. لكن “فريق “الثيران” تفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+6/ +1).

وكرّر فريق “المانشافت” سيناريو كأس العالم 2018 بِروسيا، حينما غادر السّباق من الدور الأوّل.

وتراجع مستوى ونتائج منتخب ألمانيا بِصورة لافتة، وذلك منذ إحراز زملاء توني كروس لقب كأس العالم في صيف 2014 بِالبرازيل.

وفاجأت اليابان مُتابعي المونديال، وفازت في مقابلتَين أمام العملاقَين الألماني والإسباني، وتصدّرت الفوج الخامس، مُتأهّله للدور الثاني، ولِرابع مرّة بعد نسخ 2002 و2010 و2018.

النتائج:

اليابان 2 – إسبانيا 1

ألمانيا 4 – كوستاريكا 2

الترتيب:

1- اليابان

2- إسبانيا

3- ألمانيا

4- كوستاريكا

مقابلتا ثمن نهائي كأس العالم:

اليابان – كرواتيا. في الخامس من ديسمبر 2022.

المغرب – إسبانيا. في السادس من ديسمبر 2022.

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