الآيس كريم والتهاب الحلق.. طبيبة روسية توضح ما إذا كان يضر المرضى

قدمت طبيبة روسية توضيحات بشأن تناول الآيس كريم أثناء الإصابة بالتهاب الحلق، في ظل استمرار تداول معلومات متضاربة حول تأثيره على المرضى.

وأكدت الدكتورة ألينا عزيزوفا أن الأدلة العلمية المتوفرة لا تشير إلى أنه يفاقم الالتهاب أو يزيد من شدة العدوى، بل قد يساعد في تخفيف الألم مؤقتًا لدى بعض الحالات.

وأوضحت أن التهاب الحلق يتسبب في تورم الأنسجة وزيادة حساسيتها، ما يجعل البلع مؤلما، مشيرة إلى أن برودة الآيس كريم قد تسهم في تهدئة الغشاء المخاطي وتقليل حساسية النهايات العصبية، وهو ما يخفف الشعور بالألم أثناء البلع، دون أن يعني ذلك علاجا للمرض.

وأضافت أنه إذا شعر المريض بتحسن بعد تناول الآيس كريم، فلا داعي للامتناع عنه، مع تفضيل الأنواع اللينة والخالية من الإضافات الصلبة مثل المكسرات أو قطع البسكويت، لأنها قد تهيج الحلق الملتهب.

وأكدت الطبيبة أن الآيس كريم لا يقضي على الفيروسات أو البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق، كما لا توجد دراسات تثبت أنه يزيد من شدة العدوى أو يطيل مدة المرض، وفقا لروسيا اليوم.

ونصحت من يلاحظ زيادة الألم أو الانزعاج بعد تناول الأطعمة الباردة بالابتعاد عنها واختيار أطعمة بدرجة حرارة مناسبة، مع مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض أو ارتفاع درجة الحرارة، أو في حال وجود ألم شديد أثناء البلع أو صعوبة في البلع، لتحديد سبب الالتهاب ووصف العلاج المناسب.

وفي وقت سابق، أفادت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشيفا، أخصائية أمراض الباطنة، بأن تناول الآيس كريم يمكن أن يخفف ألم والتهاب الحلق مؤقتا، لكنه لا يُعتبر علاجا للمرض نفسه.

وأكدت أن الآيس كريم يمكن أن يخفف ألم والتهاب الحلق مؤقتا، لأن البرد يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم، ما يعطي تأثيرا مسكنا خفيفا. لكنها شددت على أن الآيس كريم لا يعالج السبب الأساسي للالتهاب، لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله.

وأوضحت تشيرنيشيفا أن هناك حالات يجب فيها تجنب الآيس كريم تماما، مثل التهاب الحنجرة المصاحب لبحة في الصوت أو صعوبة الكلام، لأن البرد قد يؤثر سلبا على الحبال الصوتية ويزيد الحالة سوءا.

من جانبها، أشارت الدكتورة سفيتلانا مارنوفا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن الآيس كريم لا يسبب التهاب الحلق، فهو غالبا نتيجة للفيروسات أو البكتيريا، ويمكن تناوله لتخفيف الألم، مع التنويه إلى أن الدراسات المتوفرة كانت منخفضة الجودة وشملت عينات صغيرة.

وأضافت أن تأثيره قد يختلف من شخص لآخر، فبعض المرضى يشعرون بالراحة مع الآيس كريم، بينما يفضل آخرون الشاي بالعسل.

ورغم الاعتقاد السائد بأن الآيس كريم مجرد حلوى، يشير خبراء التغذية إلى أنه قد يقدم بعض الفوائد الصحية عند تناوله باعتدال، خاصة إذا كان مصنوعًا من منتجات الألبان. فهو يُعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، كما تحتوي بعض أنواعه على البروتين الذي يساهم في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع.

ويرى مختصون أن احتواء الآيس كريم على مزيج من الدهون والبروتين قد يبطئ امتصاص السكر في الدم مقارنة ببعض الحلويات الأخرى، إلا أنهم يشددون في المقابل على ضرورة عدم الإفراط في تناوله، نظرًا لاحتواء العديد من أنواعه على نسب مرتفعة من السكر والدهون، مع ضرورة مراعاة الحالات الصحية الفردية مثل مرض السكري واتباع الإرشادات الطبية المناسبة.