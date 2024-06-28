الأئمة مطالبون بتكريس المرجعية ومحاربة التطرف والفقه المستورد

100 مسجد جديد و870 خريج من قطاع التكوين الديني

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أن الأئمة وكل الإطارات الدينية بكل مساجد الوطن، مطالبون بخدمة المرجعية الدينية لوطننا، والتحلي بالخط الديني الوسطي المرجعي.

وشدد بلمهدي، من ولاية غليزان، الخميس، على وجوب التجند جميعا لمحاربة كل أشكال التطرف الديني، والتصدي لتلك الأبواق التي تحاول ضربنا بأبنائنا، من خلال تضليل شبابنا بأفكار غريبة عن قيم مجتمعنا، معتمدين على مختلف الوسائط الإعلامية المتوفرة اليوم، لإنتاج أفكار متطرفة، يحاول أصحابها بشتى الطرق تقسيم هذا المجتمع، وإثارة النعرات اللغوية، وحتى الجهوية للوصول إلى غاياتهم الدنيئة، للنيل من سيادة الوطن وجهاده، وتشكيك المواطن في هويته وأبطاله وعلمائه، على حد تعبيره.

كما تراهم يسارعون إلى إلصاق جميع التهم بالدين الإسلامي، وتحميل المسؤولية للمسلمين أينما وجدوا في العالم، وهو ما يجب التصدي له ومحاربته بكل الطرق والوسائل، يقول الوزير في كلمة ألقاها بمعهد سيدي محمد بلكبير ببلدية بن داود في غليزان، وبحضور جميع معاهد التكوين المتخصص عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد، وتابعها الطلبة المتخرجون عبر جميع المعاهد المتخصصة في تكوين إطارات القطاع.

وأضاف الوزير بهذه المناسبة، أن منظومة التكوين للموسم التكويني 2023-2024 بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف تحصي اليوم تخرج 870 طالب من الأئمة وأساتذة التعليم القرآني والمؤذنين والقيّمين، من بينهم 24 طالبا من إفريقيا ودول أخرى، مشيرا إلى إدراج ولأول مرة رتبة إمام واعظ.

واستطرد الدكتور بلمهدي قائلا: “إن هذا العدد من الأئمة، سيكون بلا شك لبنة لتمتين المرجعية الوطنية الدينية لخدمة الجزائر، بلد الشهداء”.

وخلال إشرافه على تدشين مسجد عقبة بن نافع ببلدية جديوية، ذكر الوزير أن هذا الصرح الديني سيضاف إلى عدد المساجد التي يتم افتتاحها كل سنة، والتي تتجاوز 100 مسجد جديد.