الأئمة يطالبون بالترخيص لجمع الأموال بالمساجد يوم الجمعة

في خطوة تضامنية جديدة

طالب المجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، من وزارة الشؤون الدينية منحهم رخصة للشروع في جمع الأموال في مساجد الجمهورية بداية من الجمعة المقبل للمساعدة في جمع التبرعات لصالح المستشفيات ومرضى كورونا.

وفي بيان توج اللقاء الذي جمع ممثلي المجلس المستقل للأئمة وممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فقد تم رفع عدة مطالب تخص الإمام لمصالح يوسف بلمهدي، أبرزها السماح برفع دعاء القنوت في الصلوات التي لا يمسها توقيت الحجر الصحي سواء كانت سرية أم جهرية، كما دعا الأئمة في اللقاء ذاته، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمنحهم رخصة للشروع في جمع الأموال في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة وذلك في إطار دعم الحملة الوطنية لمساعدة مرضى كوفيد 19 عبر شراء معدات طبية ومولدات الأوكسجين.

وفي الشأن الداخلي للأسرة المسجدية، استغل المجلس المستقل للأئمة فرصة لقائهم بالمفتش العام للوزارة من أجل المطالبة بضرورة الإسراع في رفع التجريم عن الإمام واقتراح مشروع نص قانوني مكمل لقانون حماية الإمام.

ودعا المجلس المستقل للأئمة الوزارة الوصية بضرورة متابعة قضية مقتل الإمام بلال حمودي في ولاية تيزي وزو، والتأكيد على ضرورة التأسيس التلقائي كطرف في كل القضايا التي تخص الإمام، بالإضافة إلى الإسراع في رفع التجميد عن التوظيف في قطاع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.