الأئمة يطالبون بتحرير المساجد من القيود الصحية في رمضان

بلمهدي يؤكد أن قرار العمرة والتراويح بيد اللجنة العلمية

طالب الأئمة بتحرير المساجد من بعض إجراءات البروتوكول الصحي، تزامنا مع تحسن الحال الصحية واقتراب الشهر الفضيل، وتجنبا للفتنة بين المصلين، خاصة مع إهمال البروتوكول في الكثير من المساجد، حيث أكد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان له الثلاثاء، أنه نظرا لعدم تجاوز حالات الإصابة لـ50 إصابة جديدة يوميا، فإن الضرورة الفقهية تتطلب رفع البروتوكول الوقائي المطبق حاليا في المساجد وإرجاع الوضع إلى حاله، لاسيما ما يتعلق بالتباعد.

كما دعا مجلس الأئمة إلى عودة الدروس الأسبوعية والندوات العلمية على مستوى المساجد إلى ما كانت عليه سابقا، وطالب بعدم تجديد الإجراءات المتخذة خلال شهر رمضان الماضي، فيما يتعلق بتحديد توقيت التراويح بنصف ساعة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المجلس جمال غول في تصريح لـ”الشروق” اليومي، إن وزارة الشؤون الدينية مطالبة بتحيين البرتوكول الصحي في المساجد، لرفع الحرج عن الأئمة، ومواجهة ظاهرة الردة على إجراءات الوقاية في الكثير من بيوت الله، خاصة مع تراجع عدد الإصابات، بتحسن الحالة الوبائية التي بات المواطنون يعيشونها في حياتهم اليومية.

وبدوره، أرجع وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، قرار تعديل البروتوكول الصحي في المساجد وإقامة صلاة التراويح إلى اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، قائلا: إنه “ستتم عما قريب برمجة اجتماع مجلس وزاري تحضيرا للشهر الفضيل، سيتم خلاله اتخاذ القرار المناسب بخصوص صلاة التراويح بعد استشارة أطباء مختصين، تبعا للأرقام التي ستمنحها وزارة الصحة بخصوص الإحصائيات الخاصة بعدد المصابين بالفيروس خلال هذه الفترة”.

وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها على هامش تدشين مسجد مالك بن أنس ببلدية قايس بخنشلة، أن الوزارة قامت بمراسلة الوزارة الأولى التي تنتظر بدورها رأي الأطباء من أعضاء اللجنة العلمية بشأن إمكانية الترخيص ببرمجة رحلات للعمرة للجزائريين من عدمها.

ودعا بلمهدي المواطنين الجزائريين إلى التعامل إيجابيا مع الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد والتقيد بتدابير البروتوكول الصحي التي من شأنها المساهمة في خفض أرقام المصابين بالجائحة وتخفيف الإجراءات التي تفرضها السلطات العليا في البلاد.