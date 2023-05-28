الأتراك يختارون رئيسهم.. تواصل التصويت في الجولة الثانية   

فتحت مراكز الاقتراع التركية أبوابها صباح الأحد لإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر الرئيس المقبل للبلاد.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وتشهد تركيا تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.