الأتراك ينتقدون فيغولي بسبب رفض تمديد عقده مع غالاتسراي

ينتهي هذا الصيف وسيلعب مع فريق آخر مع تركيا

عادت بعض وسائل الإعلام التركية إلى مهاجمة الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي، وهو الذي يتواجد حاليا في وضعية لاعب حرّ لانتهاء عقده مع النادي الأصفر والأحمر شهر جوان المقبل، وقرّر نجم “الخضر” عدم تمديد عقده مع غالاتسراي بعد أن اقترحت عليه إدارة الأخير، حسب وسائل الإعلام التركية، راتبا سنويا لا يرقى إلى طموحاته، وأشارت نفس المصادر إلى أن سفيان فيغولي حسم مستقبله بالبقاء في الدوري التركي ومواصلة مغامرته هناك مع ناد آخر.

وكانت وسائل الإعلام التركية هاجمت سفيان فيغولي منذ الموسم الماضي بسبب تراجع مستوياته الفنية مع غالاتسراي، كما انتقدت موقفه بخصوص رفضه تخفيض راتبه السنوي لمساعدة إدارة النادي التركي في مجابهة الأزمة المادية، التي خلفتها جائحة كورونا.

وقال موقع “فوتوماتش” التركي في تقرير له عن فيغولي، إن النجم الجزائري جمع ثروة مع غالاتسراي منذ انضمامه إليه صيف عام 2017، وقدرها بنحو 20 مليون يورو خلال 5 سنوات كاملة، وهي التي تمثل مدة العقد الذي ربطه بالنادي التركي، وكان الراتب السنوي لسفيان فيغولي الكبير، حسب الصحافة التركية، محور خلافه الدائم مع إدارة فريقه في الموسمين الماضيين، ومصدر الانتقادات التي طالته من قبل وسائل الإعلام والمحللين الأتراك، بعد أن أصبح مردوده على المستطيل الأخضر يقارن دائما بما يدخل حسابه البنكي في نهاية الشهر، وتابع الموقع التركي التفصيل في مصادر “الثروة”، التي جمعها فيغولي مع غالاتسراي، على حد تعبيره، وقال إن نجم نادي فالنسيا الإسباني السابق كان يتقاضى راتبا سنويا يقدر بثلاثة ملايين و850 ألف يورو، فضلا عن حصوله على عديد المكافآت بخصوص عدد المباريات التي يلعبها ومساهمته المباشرة في النقاط التي يحصل عليها النادي.

وخاض فيغولي منذ بداية الموسم الحالي 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، في وقت خاض فيه 158 مباراة منذ انضمامه إلى غالاتسراي صيف عام 2017، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة.