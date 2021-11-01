الأتراك يواصلون انتقاد غزال بسبب تراجع مستواه

أرقامه هذا الموسم بعيدة عما حققه العام الماضي

يواصل الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي، عروضه الباهتة في الدوري التركي هذا الموسم، مبتعدا جدّا عن المستويات الكبيرة التي قدمها الموسم الماضي وجعلته يتوج بجائزة أفضل لاعب في “السوبر ليغ”، تراجع مستويات لاعب المنتخب الجزائري جعلته محل انتقادات وسائل الإعلام التركية والجماهير بعد أن عجز في ترك بصمته لحد الآن.

وكان نادي بشكتاش خسر، السبت الماضي، أمام نادي حاتاي سبور بنتيجة هدف دون رد، لحساب الأسبوع 11 من الدوري التركي، ما جعله يتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر باشاك شهير، الأمر الذي يعقد أكثر مأموريته في الدفاع عن لقبه.

ولم يترك الدولي الجزائري، رشيد غزال، أي بصمة مع بشكتاش خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري التركي، (أمام باشاك شهير وغالاتسراي وحاتاي سبو)، في وقت كان غاب فيه عن مباراتي ألطاي سبور سيفاس سبور بداعي الإصابة، وخسر بشكتاش أمام باشاك شهير وحاتاي سبور في حين فاز بصعوبة على الغريم غالاتسراي، ما عرّض نجم “الخضر” إلى انتقادات كبيرة.

وفي نفس السياق، انتقد نجم نادي بشكتاش السابق والمحلل التلفزيوني الشهير في تركيا، سينان أنجين، بشدة غزال، وقال عند تحليله لمباراة حاتاي سبور: “أداء ميكي باتشوايي مخيّب للآمال..”، مضيفا: “نحن نتساءل عن رشيد غزال ونبحث عنه..أين هو رشيد غزال؟”، في إشارة صريحة إلى المستويات الباهتة التي يقدمها اللاعب الجزائري هذا الموسم، مقارنة بتأثيره الكبير على نتائج النادي الموسم الماضي، وهو الأمر الذي سيرفع من حدّة الضغط المفروض عليه وقد يؤثر على ثبات مستواه ووضعيته حتى مع المنتخب الوطني.

يجدر الذكر، أن غزال غاب أيضا عن تربص المنتخب الوطني شهر أكتوبر الماضي، وضيع فرصة المشاركة في مباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022، بسبب معاناته من الإصابة، وهو ما قد يبعده عن خيارات بلماضي في ظل تألق عدة لاعبين في الآونة الأخيرة.