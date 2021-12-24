الأجور وإعادة هيكلة الشركة محور لقاء بكاي مع نقابة الملاحة البحرية

وعد وزير النقل عيسى بكاي عمال الشركة الوطنية للملاحة البحرية باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحل قضية التأخر في الأجور، وكذا إعادة هيكلة هذه الشركة.

وحسب بيان للوزارة فقد نظم عيسى بكاي، الخميس، لقاء بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن نقابة الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال (CNAN NORD) وعدد من عمالها.

وطرح ممثلو نقابة الشركة جملة من الإنشغالات على رأسها تأخر صب الأجور لأكثر من 4 أشهر نظرا للأزمة المالية التي تتخبط فيها هذه المؤسسة، والوضعية العامة والصعوبات التي تعرفها منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حلول عملية لإنقاذها والنهوض بها في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق، وعد الوزير عمال المؤسسة بإتخاذ كل التدابير الممكنة وبحث السبل المتاحة للتكفل بقضية تأخر الأجور ومعالجتها.

كما أكد بكاي على مجهودات الوصاية المتواصلة لإعادة هيكلة هذه الشركة الحيوية من خلال تغيير نمط تسييرها وترقية أدائه، وتفعيل دورها في مجال النقل البحري للبضائع من خلال إستقطاب حصة أكبر من السوق عبر تشجيع المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين على إستغلال قدرات هذه المؤسسة في مجال التصدير سواء من خلال عقود شراكة أو إستئجار للسفن، ما سيساهم في إنعاش نشاطها و تحسين وضعيتها.