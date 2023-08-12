الأحد.. آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الفاف

الجميع يفضل الانتظار إلى آخر لحظة

ذكّرت اللجنة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للراغبين في رئاسة الفاف، وهذا خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة في الـ4 سبتمبر المقبل، سيكون اليوم الأحد 13 أوت، على الساعة الرابعة مساء، بحسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وطلبت اللجنة المكلفة باستلام ملفات الترشح، في ذات البيان، من جميع المترشحين الراغبين في رئاسة الفاف، الاتصال هاتفيا من أجل أخذ موعد مسبقا، قبل التنقل إلى مقر الفاف وإيداع ملفات ترشحهم.

ولحد كتابة هذه الأسطر، لا يزال الغموض يسود الوسط الكروي، بخصوص الأسماء التي ستترشح لخلافة جهيد زفيزف في رئاسة الفاف، حيث يفضل جميع الراغبين في الترشح التريث والبقاء وراء الستار إلى غاية لحظة سواء بإيداع ملفاتهم أم التراجع عن ذلك.

ويبقى الحديث يدور في الكواليس حول بعض الأسماء والشخصيات التي تنوي خوض غمار الانتخابات، في صورة رئيس الفاف السابق محمد روراوة، عضو المكتب الفدرالي السابق، وليد صادي، المدرب الوطني السابق، مزيان إيغيل، رئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار، وكذا عضو المكتب الفدرالي الأسبق عمار بهلول.

يذكر، أن موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقررة بتاريخ 4 سبتمبر المقبل.