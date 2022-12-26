الأحد 1 جانفي عطلة مدفوعة الأجر

أفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن الأحد المقبل المصادف لحلول السنة الجديدة 2023، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

وأوضح البيان أنه: “بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة, فإن يوم الأحد 01 جانفي 2023 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وفي هذا الإطار –يضيف البيان– “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.