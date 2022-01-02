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الجزائر

الأحوال الجوية: أجواء مستقرة بداية الأسبوع وتوقعات بعودة الأمطار يوم الأربعاء

الشروق أونلاين
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الأحوال الجوية: أجواء مستقرة بداية الأسبوع وتوقعات بعودة الأمطار يوم الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية أجواء مستقرة تشهدها معظم المناطق خلال بداية الأسبوع، مع احتمال عودة الأمطار  والثلوج نهاية الأسبوع.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد بداية الأسبوع أجواء مستقرة عبر معظم المناطق.

من جهة أخرى، أظهرت بعض التوقعات قدوم إضطراب جوي نشط بداية من يوم الأربعاء يتسبب في تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تلوج عبر المدن الوسطى والشرقية والغربية للبلاد.

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