الأحوال الجوية: أجواء مستقرة بداية الأسبوع وتوقعات بعودة الأمطار يوم الأربعاء
أظهرت توقعات الأحوال الجوية أجواء مستقرة تشهدها معظم المناطق خلال بداية الأسبوع، مع احتمال عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد بداية الأسبوع أجواء مستقرة عبر معظم المناطق.
أجواء مستقرة يشهدها الوطن بداية هذا الأسبوع و بداية سنة جديدة نتمنى أن تكون سنة خير و ازدهار و رقي للجميع
طاب يومكم https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/GIsBxuzg4R
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) January 2, 2022
من جهة أخرى، أظهرت بعض التوقعات قدوم إضطراب جوي نشط بداية من يوم الأربعاء يتسبب في تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تلوج عبر المدن الوسطى والشرقية والغربية للبلاد.