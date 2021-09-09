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الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية

الشروق أونلاين
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الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية

نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد، في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية.

توقعت مصالح الديوان أن تبدأ صلاحية النشرة من منتصف نهار الخميس إلى غاية التاسعة ليلاً.

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج باجي مختار، الأغواط، أم البواقي، البيض، بشار، إن قزام، بني عباس، تمنراست، تبسة وغرداية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد توقعت في نشرية لها حول حالة الطقس مساء الأربعاء تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية   لتتواصل هذه الوضعية يوم الخميس عبر عدة ولايات.

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