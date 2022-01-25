الأحوال الجوية: أمطار غزيرة بالجنوب الغربي ورياح بالسواحل

حذرت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة مناطق بالجنوب الغربي للجزائر، ورياح قوية تميز السواحل .

وحسب ديوان الأرصاد الجوية، فإنه يضع تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار غزيرة تميز اليوم ولايات الجنوب الغربي للوطن.

وأوضح إن الولايات المعنية هي: بني عباس، بشار وتندوف حيث تشهد هذه الأخيرة رعود قوية.

هذه توقعات الطقس ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء استمرار الأجواء المستقرة عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 08 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 10 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: أجواء مستقرة ورياح عبر السواحل الغربية

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الإثنين، استمرار الأجواء الصافية عبر معظم المناطق مع رياح قوية عبر عدد من السواحل الغربية.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها من هبوب رياح قوية عبر سواحل الغزوات، بني صاف ومرسى بن مهيدي.

رياح قوية وأمواج عالية عبر عدة سواحل

حذرت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، ليوم الأحد، من هبوب رياح رياح مرفوقة بأمواج عالية عبر سواحل عدة ولايات.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فإن السواحل المعنية هي: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، الجزائر، دلس، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، غزوات، المرسى.

رياح قوية وأمواج عالية عبر هذه السواحل

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة لها حول الأحوال الجوية من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية عبر الولايات الساحلية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تستمر صلاحية النشرية من السادسة من صباح السبت إلى غاية منتصف الليل.

السواحل المعنية هي: من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو.

بالإضافة إلى مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

الأحوال الجوية: هذه حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم السبت، استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم الولايات مع درجات حرارة من منخفضة نسبيا.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 8 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 07 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية،وما بين 13 إلى 24 درجة على المناطق الجنوبية.

انخفاض محسوس في درجات الحرارة الجمعة

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة، تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الصافية عبر معظم المناطق.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة القصوى ليوم الجمعة ستتراوح ما بين 13 إلى 15 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 06 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية،وما بين 12 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات حول الأحوال الجوية ليوم الخميس استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم الولايات مع تسجيل درجات حرارة منخفضة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستستمر الأجواء الصافية عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 12 إلى 24 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء استمرار الأجواء الصافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة منخفضة نسبيا.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 09 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 12 إلى 24 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: هذه حالة الطقس ليوم الإثنين

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الإثنين، أجواء مستقرة عبر معظم الولايات.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد الحالة الجوية أجواء مستقرة عبر معظم ولايات الوطن.

تنبيه جديد حول رياح قوية وزوابع رملية عبر مناطق جنوبية

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الأحد من هبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بهبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية تؤدي إلى رؤية ضعيفة.

الولايات المعنية هي:أدرار، عين صالح و برج باجي مختار.

تنبيه حول رياح قوية وزوابع رملية عبر مناطق جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة ليوم السبت، من هبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية عبر مناطق جنوبية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: أدرار وعين صالح.

صلاحية النشرية: من السادسة صباحا إلى الثالثة صباحا من يوم الأحد.

الأحوال الجوية: تنبيه حول رياح قوية وتطاير للرمال عبر مناطق جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، ليوم الجمعة من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال عبر مناطق جنوبية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الرياح ستخص ولايتي أدرار وعين صالح، مشيرة إلى أن صلاحية النشرية ستكون من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

الأحوال الجوية: تنبيه حول رياح قوية عبر السواحل الشرقية والغربية الخميس

نبهت نشرية خاصة حول الأحول الجوية ليوم الخميس، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية عبر عدة سواحل شرقية وغربية.

وأوضحت خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية في تنبيه باللون الأصفر أن السواحل المعنية بالرياح هي: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.

وأوضحت النشرية أن صلاحية التنبيه ستستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

الأحوال الجوية: تنبيه حول أمطار عبر عدة ولايات شرقية

كما نبهت نشرية خاصة حول الأحول الجوية ليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، بجاية، ميلة، أم البواقي، قالمة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الأول جاءت باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية عبر ولاية سطيف.

وستتراوح كمية التساقط مابين 20 و30 ملم وقد تصل إلى 40 ملم، أما صلاحية النشرية فستكون سارية إلى غاية الساعة 3 من مساء الخميس.

تنبيه حول ثلوج وأمطار عبر ولايات شرقية هذا الخميس

توقعت مصالح الديوان في تنبيه جديد حول الأحوال الجوية حمل اللون البرتقالي من تساقط ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات شرقية هذا الخميس.

وفي نشرية حملت اللون البرتقالي حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس وأم البواقي.

وتوقعت مصالح الديوان أن تكون الكمية المقدرة: بين 20 و 30 ملم حتى 40 ملم محليا.

وصلاحية هذه النشرية من الخميس من الساعة 3 صباحًا حتى 15 زوالا.

أما الثلوج فستخص ولايات: أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، جيجل وبجاية، و صلاحية النشرية من منتصف الليل إلى غاية الثالثة من صباح الخميس

تنبيه حول الأحوال الجوية: ثلوج وأمطار عبر عدة ولايات

وكانت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، قد نبهت من تساقط ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب خريطة اليقظة التي جاءت من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: جيجل، بجاية، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وفي تنبيه آخر فإن الولايات التي ستعرف تساقط الأمطار هي: بجاية، جبجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار عبر هذه المناطق

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، استمرار الإضطراب الجوي على المناطق الشرقية حيث ستعرف تساقط أمطار غزيرة.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن معظم الولايات الشرقية ستشهد تساقط أمطار غزيرة.

أما باقي المناطق فستميزها أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وعن درجات الحرارة فستتراوح تتراوح ما بين 12 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 07 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 12 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.

ثلوج وأمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات الثلاثاء

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط الثلوج عبر بعض الولايات مع أمطار ورياح قوية عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر فالولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف وبجاية.

أما الأمطار فستكون على كل من ولايات: عنابة، الطارف وسكيكدة.

في حين حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بجاية، ميلة، تبسة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، ولاد جلال.

أمطار ورياح بالإضافة إلى زوابع رملية عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية لها حول الأحوال الجوية، ليوم الإثنين، من تساقط أمطار غزيرة ورياح قوية بالإضافة إلى زوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن ظواهر جوية تتمثل في أمطارغزيرة، رياح قوية وزوابع رملية، ستميز عدة ولايات.

وأظهر تنبيه من الدرجة الثانية باللون البرتقالي تساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات أحيانا، حيث أن الكمية المتوقعة تكون ما بين 20 إلى40 ملم.

وستكون صلاحية هذه النشرة من ظهيرة الإثنين على 15 زوالا إلى غاية يوم الثلاثاء على03 صباحا.

الولايات المعنية هي: الجزائر، البليدة، شمال المدية والبويرة.

كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الثاني من هبوب رياح قوية تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا عبر 11 ولاية.

وأوضحت مصالح الديوان في نشرية خاصة أن الرياح تكون شمالية غربية غربية، بسرعة تتراوح ما بين60 إلى70 كم وتفوق أحيانا 80 كم/سا

الولايات المعنية: الجلفة، الأغواط، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، أولاد جلال، المغير والوادي

صلاحية هذه النشرة من صبيحة الاثنين إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

تنبيه خاص حول رياح قوية مصحوبة بعواصف عبر عدة ولايات

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، الأحد، صنفت ضمن المستوى البرتقالي، بهبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 80 كلم/ سا وتكون مصحوبة بعواصف عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية الخاصة أن الرياح ستكون شمالية غربية بولايات الاغواط، الجلفة، المسيلة وبسكرة،باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، أولاد جلال، المغير والوادي، بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا لتصل أحيانا إلى 80 كلم/سا.

وأشار الديوان إلى أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة (00. 09 سا) الى الساعة 00. 21 سا من يوم الاثنين.

كما ستؤدي الرياح إلى تطاير الرمال على مستوى الهضاب العليا وشمال الواحات سيتسبب في تدني الرؤية بشكل كبير.

جديد الأحوال الجوية: تنبيه حول أمطار غزيرة عبر 12 ولاية بداية من الاثنين

كما توقعت مصالح الديوان في تنبيه من الدرجة الثانية، باللون البرتقالي خاص بالأحوال الجوية، تساقط أمطار غزيرة عبر 12 ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

وأشارت النشرية إلى أن التساقط سيكون على شكل زخات أحيانا، حيث أن الكمية المتوقعة تكون مابين 20 إلى 40 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 50 ملم

صلاحية هذه النشرة من يوم الاثنين على 03 صباحا إلى غاية الثلاثاء على 03 صباحا.

كما حملت النشرية تنبيها ثاني يخص ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، شمال سطيف، ميلة وقسنطينة.

صلاحية هذه النشرة من يوم غد على 09 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على 03 صباحا

الكمية المتوقعة تكون مابين20 إلى 40 ملم.

أمطار غزيرة عبر 5 ولايات شرقية بداية من الاثنين

توقعت مصالح الديوان في تنبيه من الدرجة الثانية خاص بالأحوال الجوية، تساقط أمطار غزيرة بداية من الاثنين على الساعة الثالثة صباحا إلى غاية الثلاثاء عبر 5 ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

وأشارت النشرية إلى أن التساقط سيكون على شكل زخات أحيانا، حيث أن الكمية المتوقعة تكون مابين 20 إلى 40 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 50ملم

صلاحية هذه النشرة من يوم الاثنين على 03 صباحا إلى غاية الثلاثاء على 03 صباحا.

جديد الأحوال الجوية: أمطار ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 10 ولايات.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: عنابة، الطارف وسكيكدة.

وأظهرت نشرية أخرى من المستوى الأول هبوب رياح قوية عبر ولايات: الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عنابة، سكيكدة، جيجل، الطارف وبومرداس.

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 12 ولاية

نبهت مصالح الديوان في نشرية جديدة للأحوال الجوية، السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 12 ولاية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: ميلة، بجاية، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، وجيجل.

وأشارت الشنرية أن الكمية المقدرة لتساقط الأمطار تتراوح بين 30 و 50 ملم.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة السادسة من مساء السبت.

كما أشارت النشرية إلى هبوب رياح قوية عبر ولايات: الطارف، عنابة، سوق أهراس، قالمة، أدرار وبرج باجي مختار.

الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية شرقية

نبهت نشرية خاصة للأحوال الجوية صادرة عن الديوان الوطني، السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: ميلة، بجاية، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، تبسة، سطيف، قسنطينة، باتنة، سكيكدة، خنشلة، أم البواقي وجيجل.

الكمية المقدرة: بين 30 و 50 ملم.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة السادسة من مساء السبت.

كما أشارت النشرية إلى هبوب رياح قوية عبر ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.

تنبيه جديد حول الأحوال الجوية: ثلوج وأمطار غزيرة ورياح عبر عدة ولايات

نبهت نشرية جديدة حول الأحوال الجوية ليوم الجمعة، من تساقط ثلوج على المرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1000 متر وأمطار غزيرة ورياح قوية عبر عدة ولايات شرقية وجنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الثاني توقعت مصالح الديوان تساقطا للثلوج على المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 1000 متر من السادسة مساء إلى غاية منتصف نهار السبت.

وأوضحت نشرية الديوان التي حملت اللون االبرتقالي أن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

وستشهد الولايات المذكورة تساقطا للأمطار الرعدية مصحوبة بالبرد من السادسة من مساء الجمعة إلى غاية الثالثة من زوال يوم السبت.

كما حذرت مصالح الديوان في ذات النشرية من هبوب رياح قوية على كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل أدرار وبرج باجي مختار من التاسعة صباحا من يوم السبت إلى غاية الثالثة زوالا.

الأحوال الجوية: نشرية خاصة حول أمطار غزيرة ورياح عبر عدة ولايات

ونبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الجمعة، من استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات بالإضافة إلى رياح تكون على الشريط الساحلي.

وحسب خريطة اليقظة في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، فإن الأمطار ستكون عبر كل من ولايات: الطارف، عنابة، جيجل، بجاية، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، سطيف، قسنطينة، ميلة وبرج بوعريريج.

وتحدث تنبيه ثاني باللون الأصفر من المستوى الأول، عن تساقط أمطار في ولايات: تيزي وزو، البويرة، أم البواقي وتبسة.

أما النشرية الخاصة بالرياح والأمواج العالية فتخص سواحل: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر بوهرارون وتنس.

أجواء باردة وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات الجمعة

أظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد حول الأحوال الجوية، الجمعة، استمرار الأجواء الباردة غير مستقرة وأمطار غزيرة على الولايات الساحلية والداخلية.

وأشارت تغريدات حول الحالة الجوية للصفحة الرسمية للديوان على تويتر أن المناطق الشرقية ستعرف أجواء باردة، غير مستقرة وممطرة، حيث تكون الأمطار غزيرة محليا على المناطق الساحلية والداخلية.

وفيما يخص المناطق الوسطى ستشهد سحب عابرة محملة ببعض الأمطار على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتتحسن الأجواء على الجهة الغربية للمنطقة بداية من الظهيرة، ثم على الجهة الشرقية خلال الليل.

وستعرف المناطق الغربية بعض السحب السفلى المرفوقة ببعض الضباب تميز المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وستعرف المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة المحملة بأمطار خفيفة التي تميز الواحات وشمال الصحراء الشرقية خلال الصبيحة.

وفيما يخص درجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة ستتراوح ما بين 11 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 02 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 10 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: نشرية جديدة حول ثلوج عبر 16 ولاية

أكدت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، صدرت صبيحة الخميس، تساقط ثلوج بسمك 20 سم على المرتفعات الشرقية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر، إلى جانب أمطار غزيرة بولايات أخرى تصل كميتها 400 مم .

وأوضحت النشرية، أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

وستكون هذه النشرية سارية، من الساعة 6.00 مساء إلى غاية الساعة 6 من مساء الجمعة، حيث سيتراوح سمك الثلوج المتساقطة بين 15 إلى 20 سم.

أما بالنسبة للنشرية الخاصة بالأمطار التي قد تكون أحيانا على شكل عواصف رعدية مرفوقة بتساقط برد، فتخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج.

وحسب النشرية فصلاحيتها تمتد من الساعة 9 ليلا وإلى غاية الساعة 6 من مساء الجمعة، وتتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 مم وقد تصل إلى 50 ملم.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصادالجوية من انخفاض محسوس في درجات الحرارة عبر معظم المناطق، حيث ستتراوح ما بين 12 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 03 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 09 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.

وفي نشرية أخرى نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية أحيانا، عبر الولايات التالية: غليزان، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران وعين تيموشنت.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالرياح هي: الشلف، الجزائر، تيبازة، بومرداس، وهران، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان.

أما الأمطار فستكون عبر ولايات: بجاية، جيجل، تيزي وزو وستكون هذه النشرية سارية بداية من التاسعة ليلا وإلى صبيحة الخميس، أما الكميات المتوقعة للتساقط فقد تتعدى 30 ملم.

رياح عبر 9 ولايات واضطراب جوي جديد مساء الثلاثاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، صبيحة الثلاثاء، في تنبيه جديد حول الأحوال الجوية من هبوب رياح قوية عبر 9 ولايات شمال الجزائر، فيما ينتظر وصول اضطراب جوي مساء الثلاثاء عبر المناطق الغربية.

وجاء في نشرية للديوان: تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه خاص برياح قوية تميز بداية من ليلة اليوم بعض الولايات من الوطن وهي:

تيزي وزو، بومرداس، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والجزائر.

وأوضح الديوان أنه ستسجل أجواء مستقرة اليوم على جل مناطق الوطن، في انتظار قدوم اضطراب جوي بداية من ليلة اليوم على المناطق الغربية ليلتحق بالمناطق الوسطى بداية من يوم غد ان شاء الله.

الأحوال الجوية: أمطار وثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

من المتوقع أن تشهد الجزائر إضطرابا في الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء، حيث ستشهد تساقط أمطار غزيرة تتبعها ثلوج يوم الأربعاء، مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب توقعات ديوان الأرصاد الجوية ومواقع دولية متخصصة، ستكون هناك أمطار غزيرة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى غاية 12 جانفي، حيث من المتوقع أن تكون أكثر غزارة على المناطق الوسطى والشرقية وضعيفة غربا.

أما عن الثلوج فستكون حاضرة بكثافة، على المرتفعات الشرقية وأقل حدة على المرتفعات الوسطى، ومنعدمة غربا وهذا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 جانفي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فستعرف تراجعا محسوسا لتصبح أقل من معدلاتها الفصلية بفارق مابين 1 الى 8 درجات وذلك بداية من الأربعاء على المناطق الغربية والوسطى ثم تواصل انخفاضها على كامل المناطق الشمالية وشمال الصحراء يوم الخميس لتواصل انخفاضها على كافة ربوع الوطن يومي الجمعة والسبت.

أجواء مستقرة بداية الأسبوع وتوقعات بعودة الأمطار يوم الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية أجواء مستقرة تشهدها معظم المناطق خلال بداية الأسبوع، مع احتمال عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد بداية الأسبوع أجواء مستقرة عبر معظم المناطق.

من جهة أخرى، أظهرت بعض التوقعات قدوم إضطراب جوي نشط بداية من يوم الأربعاء يتسبب في تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تلوج عبر المدن الوسطى والشرقية والغربية للبلاد.