من المتوقع أن تشهد الجزائر إضطرابا في الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء، حيث ستشهد تساقط أمطار غزيرة تتبعها ثلوج يوم الأربعاء، مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب توقعات ديوان الأرصاد الجوية ومواقع دولية متخصصة، ستكون هناك أمطار غزيرة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى غاية 12 جانفي، حيث من المتوقع أن تكون أكثر غزارة على المناطق الوسطى والشرقية وضعيفة غربا.

أما عن الثلوج فستكون حاضرة بكثافة، على المرتفعات الشرقية وأقل حدة على المرتفعات الوسطى، ومنعدمة غربا وهذا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 جانفي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فستعرف تراجعا محسوسا لتصبح أقل من معدلاتها الفصلية بفارق مابين 1 الى 8 درجات وذلك بداية من الأربعاء على المناطق الغربية والوسطى ثم تواصل انخفاضها على كامل المناطق الشمالية وشمال الصحراء يوم الخميس لتواصل انخفاضها على كافة ربوع الوطن يومي الجمعة والسبت.

أجواء مستقرة بداية الأسبوع وتوقعات بعودة الأمطار يوم الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية أجواء مستقرة تشهدها معظم المناطق خلال بداية الأسبوع، مع احتمال عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد بداية الأسبوع أجواء مستقرة عبر معظم المناطق.

من جهة أخرى، أظهرت بعض التوقعات قدوم إضطراب جوي نشط بداية من يوم الأربعاء يتسبب في تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تلوج عبر المدن الوسطى والشرقية والغربية للبلاد.