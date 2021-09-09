الأحوال الجوية: توقعات ودرجات الحرارة ليوم الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الجمعة، أجواء صافية ودرجات حرارة عالية عبر عدة ولايات.

وأظهرت توقعات الديوان أن تشهد المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل الوسطى خلال الصبيحة وخلال الظهيرة من المرتقب تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على الهضاب العليا.

كما ستعرف المناطق الشرقية سحب عابرة على المناطق الساحلية، تكون كثيفة أحيانا مرفوقة ببعض الأمطار على فترات خلال الظهيرة، وتشهد المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة.

المناطق الجنوبية سشتهد طقس صاف إلى ضبابي مع تطور إلى عواصف رعدية متفرقة بعد الظهر شمال الصحراء والواحات.

وستعرف الولايات الساحلية درجات حرارة تتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية

نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد، في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية.

توقعت مصالح الديوان أن تبدأ صلاحية النشرة من منتصف نهار الخميس إلى غاية التاسعة ليلاً.

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج باجي مختار، الأغواط، أم البواقي، البيض، بشار، إن قزام، بني عباس، تمنراست، تبسة وغرداية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد توقعت في نشرية لها حول حالة الطقس مساء الأربعاء تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية لتتواصل هذه الوضعية يوم الخميس عبر عدة ولايات.