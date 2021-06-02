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الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار رعدية عبر 10 ولايات
الجزائر
حسب مصالح الأرصاد الجوية

الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

الشروق أونلاين
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الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الأحوال الجوية، ليوم الأربعاء،  من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف 10 ولايات تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 9 مساء.

وستكون الولايات المعنية  بهذه النشرية كل من: الأغواط، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، باتنة، المسيلة، ولاد جلال والنعامة.

أمطار رعدية عبر 20 ولاية الثلاثاء 1 جوان

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بتساقط أمطار رعدية تميز 20 ولاية كاملة.

وتمس النشرية الجوية الأغواط، أم البواقي، البليدة، الجزائر، تبسة، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى، باتنة، المسيلة، سطيف، قسنطينة وبرج بو عريريج.

الأحوال الجوية: أمطار رعدية عبر 15 ولاية الثلاثاء

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 15 ولاية.

وحسب النشرية الخاصة  فستكون الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية كل من: الأغواط، أم البواقي، البليدة، الجزائر، تبسة، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة وعين الدفلى.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 6 مساء وإلى غاية منتصف الليل.

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