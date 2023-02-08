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الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار غزيرة عبر 12 ولاية
الجزائر

الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار غزيرة عبر 12 ولاية

الشروق أونلاين
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الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: أمطار غزيرة عبر 12 ولاية
أرشيف

أعلنت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء،  عن تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات وسطى وشرقية فيما تشهد ولاية ورقلة أمطارا مصحوبة برعود.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، بومرداس، تيبازة، البليدة، تيزي وزو، بجاية، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وسطيف، بينما تشهد ورقلة أمطارا تتخللها رعود.

وحسب الديوان تمتد صلاحية النشرية من زوال الأربعاء إلى صبيحة يوم الخميس.

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