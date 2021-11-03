الأحوال الجوية ليوم الخميس: استمرار تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة
أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس، استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من المناطق مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.
وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية خاصة على المرتفعات وهذا بداية من ظهيرة الخميس.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35ahttps://t.co/58COnwaAJfhttps://t.co/uXbmtjgYxv…https://t.co/MLxL9kFmml#Prévisions #MétéoAlgérie pic.twitter.com/dUApa0vydq
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 3, 2021
وأشار الديوان إلى تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى حيث ستتراوح ما بين ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 17 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الخميس 04 نوفمبر2021:
👈 تتراوح ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية
👈 وما بين 11 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية
👈 وما بين 17 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/SS6jqrk8q8
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 3, 2021
نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية، بداية من صبيحة الأربعاء.
وحسب نشرية خاصة جاءت من المستوى الأول وباللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، قالمة وعين تيموشنت تساقط أمطار رعدية.
كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة تساقط أمطار عزيرة.
وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية بداية من الساعة 6 من صباح الأربعاء وإلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس.
بالمقابل نبهت نشرية خاصة أخرى من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا عبر ولايات: برج بو عريريج، قسنطينة، سطيف، ميلة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية
وستتراوح الكميات المتوقعة للتساقط ما بين20 إلى 40 ملم، وتفوق محليا50 ملم، أما صلاحية هذه النشرة فستكون من الساعة 15 زوالا إلى غاية يوم الخميس على الساعة 06 صباحا.
تنبيه من رياح قوية عبر هذه الـولايات الثلاثاء
وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايتي وهران ومستغانم.
وحسب التنبيه ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم في الساعة تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار ، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية فجر يوم الأربعاء.