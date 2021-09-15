الأحوال الجوية ليوم الخميس: عودة الأمطار عبر الولايات الساحلية والداخلية
توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الخميس تساقطا للأمطار الرعدية على المناطق الساحلية والداخلية.
وتوقعت مصالح الديوان أن تعرف الهضاب العليا أجواء مغشاة غالبا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.
المناطق الوسطى:
أجواء مغشاة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة، التي من المحتمل أن تكون رعدية أحيانا أواخر النهار
على الهضاب العليا تكون الأجواء مغشاة غالبا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية pic.twitter.com/WZUqK5Vj7G
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 15, 2021
كما ستعرف المناطق الشرقية أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية مع تشكل بعض الخلايا الرعدية نحو المرتفعات الداخلية والهضاب العليا خلال الظهيرة.
توقعات الطقس ليوم غد الخميس 16 سبتمبر 2021:
المناطق الشرقية:
أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية مع تشكل بعض الخلايا الرعدية نحو المرتفعات الداخلية والهضاب العليا خلال الظهيرة
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/JBcCfBrqfA
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 15, 2021
وبالنسبة للمناطق الجنوبية المناطق الجنوبية ستعرف هي الأخرى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على طول الشريط الحدودي نحو الصحراء الوسطى، منطقة بشار و شمال الصحراء، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال الظهيرة وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.
وستعرف المناطق الساحلية درجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 27 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية
الأحوال الجوية: موجة حر شديدة ورياح قوية عبر 14 ولاية الأربعاء
حذرت مصالح الأرصاد في نشرية لها حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء من موجة حر شديدة عبر 9 ولايات ورياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر 5 ولاية أخرى.
ونبهت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم/سا تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال عبر ولايات: الأغواط، تيارت، الجلفة، البيض والنعامة
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تمتد صلاحية النشرية من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 21:00 ليلا
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 42 درجة مئوية تحت الظل ستستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا
الولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قالمة وقسنطينة.
BMS ! L’Office National de La Météorologie place en Vigilance ORANGE les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf avec des valeurs dépassant les 42°C,et ce, à partir du Mercredi 15-09-2021 de 09h00 à 18h00. pic.twitter.com/k4FC8AZmkh
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 14, 2021
الأحوال الجوية: استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات يوم الأربعاء
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الأحوال الجوية بالجزائر ليوم الأربعاء، استمرار موجة الحر بمختلف المناطق الشمالية والجنوبية.
وحسب نفس المصدر ستكون درجات الحرارة القصوى لظهيرة الأربعاء 15 سبتمبر2021 كالتالي:
تتراوح ما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية.
وما بين 30 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية.
وما بين 36 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.
Temps chaud sur les régions côtières du centre et caniculaire sur les régions côtières de l’est.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/dm2f1DXXaY
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 14, 2021
وفي نشرية خاصة توقع الديوان تسجيل أجواء حارة ببعض الولايات،حيث تصل درجة الحرارة أو تفوق 42 درجة تحت الظل، وتمتد صلاحيتها من الساعة 09 صباحا إلى غاية السادسة 18 مساء من يوم الأربعاء.
والولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.
أجواء حارة تميز غدا بعض ولايات الوطن،حيث تصل درجة الحرارة أو تفوق 42 درجة تحت الظل
الولايات المعنية:
تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف
صلاحية هذه النشرية نهار الغد الأربعاء من الساعة 09 صباحا إلى غاية السادسة 18 مساء
لأكثر تفاصيل يرجى النقر:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/WR8a1mNwUC
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 14, 2021
الأحوال الجوية: نشرية حول موجة حر ورياح قوية عبر عدة ولايات يوم الثلاثاء
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة الثلاثاء 14 سبتمبر، تنبيها حول الأحوال الجوية من هبوب رياح قوية وموجة حر شديدة عبر عدة ولايات.
وحسب المصدر نفسه فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتجاوز معدل 42 درجة هي: عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر وبومرداس.
أما الولايات المعنية بهبوب رياح قوية وزوابع رملية هي: النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت،عين الدفلى، المدية، البليدة، الاغواط والجلفة.
وتمتد صلاحية النشرية الجديدة من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه خاص بظواهر جوية من رياح قوية وموجة حر تميز عدة ولايات من الوطن
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/kdIoRkbgIt
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 14, 2021
موجة حر شديدة عبر 5 ولايات ورياح قوية عبر 11 ولاية أخرى
حذرت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وموجة حر شديدة عبر عدة ولايات.
وتوقعت مصالح الديوان أن تمتد صلاحية النشرية التي جاءت بدرجة تأهب من اللون البرتقالي من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء.
وتخص النشرية المتعلقة بالرياح القوية وتطاير الرمال كل من ولايات: النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت،عين الدفلى، المدية، البليدة، الاغواط والجلفة.
وستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60/70 كلم لتصل أو تتجاوز أحيانا 90 كلم/سا.
رياح قوية من جنوبية إلى جنوبية غربية،بسرعة تتراوح مابين60إلى70كم مع هبات تفوق أحيانا90كم/سا تكون مرفوقة بتطاير للرمال
الولايات المعنية:
النعامة،البيض،سيدي بلعباس،سعيدة،تيارت،تيسمسيلت،عين الدفلى،المدية،البليدة،الأغواط والجلفة
صلاحية هذه النشرة غدا من9 صباحا إلى غاية الساعة21ليلا pic.twitter.com/kFK9Hyzmw6
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 13, 2021
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر تتعدى 42 درجة مئوية تحت الظل عبر 5 ولايات.
وأوضحت مصالح الديوان أن الولايات المعنية: عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر وبومرداس
وتمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 09 صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.
أجواء حارة تميز غدا بعض ولايات الوطن، حيث تصل درجة الحرارة أو تفوق 42 درجة تحت الظل
الولايات المعنية:
عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر و بومرداس
صلاحية هذه النشرية نهار الغد الثلاثاء من الساعة 09 صباحا إلى غاية التاسعة ليلا
لأكثر تفاصيل يرجى النقر:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/90sEJp07en
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 13, 2021
الأحوال الجوية ليوم الاثنين 12 سبتمبر: أجواء غائمة مع درجات حرارة مرتفعة
توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الاثنين، أجواء غائمة عبر عدد من الولايات مع ارتفاع في درجات الحرارة.
وأظهرت التوقعات تسجيل بعض السحب السفلى التي ستميز السواحل الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم، وخلال الليل تتلبد السماء على المناطق الغربية والشرقية.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 13 سبتمبر 2021:
المناطق الغربية والوسطى:
📌 بعض السحب السفلى تميز السواحل الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم، وخلال الليل تتلبد السماء على المناطق الغربية للوطن
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/gF6v1eJbbc
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 12, 2021
أما على المناطق الجنوبية فمن المتوقع أن تشهد الولايات أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 13 سبتمبر2021 على المناطق الجنوبية:
👈 أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي
👈 أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/tw3G0olGs2
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 12, 2021
وفيما يخص درجات الحرارة فستتراوح ما بين 29 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية وما بين 36 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 13 سبتمبر2021:
⏪ تتراوح ما بين 29 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية
⏪ وما بين 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية
⏪ وما بين 36 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/gWAug6kTHw
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 12, 2021
الأحوال الجوية ليوم الأحد: أمطار رعدية عبر 4 ولايات
نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد، في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات.
الولايات المعنية هي: الأغواط، غرداية، الجلفة والبيّض.
Vigilance JAUNE activée ! Pluie et Orages sur les wilayas de LAGHOUAT, GHARDAIA, DJELFA et EL-BAYADH.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/nM32ZkZh7O
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 12, 2021
الأحوال الجوية ليوم الأحد: أجواء صافية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد 12 سبتمبر، استمرار الأجواء الصافية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عبر الولايات.
وتوقعت مصالح الديوان أن تعم حالة الصفاء على معظم الولايات مع تسجيل تشكل غيوم شمال الصحراء.
وستعرف درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث ستتراوح ما بين 28 ولا 33 درجة على الولايات الساحلية، ومابين 29 و39 درجة على الولايات الداخلية فيما ستشهد الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح مابين 38 إلى 45 درجة مئوية.
الأحوال الجوية: أجواء صافية السبت 11 سبتمبر
توقعت مصالح الأرصاد في نشرية لها حول الأحوال الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات جنوبية الجمعة وعودة الأجواء الصافية السبت.
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا
الولايات المعنية هي: إن قزام، برج باجي مختار، جانيت، وتمنراست.
كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الحالة الجوية يوم السبت أجواء صافية عبر عدة ولايات مع تسجيل غيوم وبعض الأمطار في أقصى الشرق على ولاية الطارف.
وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة مابين 28 إلى 34 على المناطق الساحلية ومابين 30 و35 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف المناطق الجنوبية درجات حرارة تتراوح مابين 38 و43 درجة مئوية.
الأحوال الجوية: توقعات ودرجات الحرارة ليوم الجمعة
توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الجمعة، أجواء صافية ودرجات حرارة عالية عبر عدة ولايات.
وأظهرت توقعات الديوان أن تشهد المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل الوسطى خلال الصبيحة وخلال الظهيرة من المرتقب تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على الهضاب العليا.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 10 سبتمبر 2021:
المناطق الشرقية:
سحب عابرة على المناطق الساحلية،تكون كثيفة أحيانا مرفوقة ببعض الأمطار على فترات
خلال الظهيرة،تشهد المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/Rugt5vmD4s
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 9, 2021
كما ستعرف المناطق الشرقية سحب عابرة على المناطق الساحلية، تكون كثيفة أحيانا مرفوقة ببعض الأمطار على فترات خلال الظهيرة، وتشهد المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 10 سبتمبر 2021:
المناطق الغربية والوسطى:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل الوسطى خلال الصبيحة
خلال الظهيرة نرتقب تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على الهضاب العليا
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/DnK3eAL30S
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 9, 2021
المناطق الجنوبية سشتهد طقس صاف إلى ضبابي مع تطور إلى عواصف رعدية متفرقة بعد الظهر شمال الصحراء والواحات.
وستعرف الولايات الساحلية درجات حرارة تتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 10 سبتمبر2021:
تتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 29 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/dtMLAb13Jj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 9, 2021
الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية
نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد، في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية.
توقعت مصالح الديوان أن تبدأ صلاحية النشرة من منتصف نهار الخميس إلى غاية التاسعة ليلاً.
الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج باجي مختار، الأغواط، أم البواقي، البيض، بشار، إن قزام، بني عباس، تمنراست، تبسة وغرداية.
Pluie orageuses ! Vigilance JAUNE déclenchée sur les wilayas suivantes :
SOUK-AHRAS, IN-GUEZZAM, LAGHOUAT, GHARDAIA, BENI-ABBES, BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TAMANRASSET, OUM-EL-BOUAGHI, TEBESSA, EL-BAYADH, BECHAR.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/3nibif04CT
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 9, 2021
وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد توقعت في نشرية لها حول حالة الطقس مساء الأربعاء تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية لتتواصل هذه الوضعية يوم الخميس عبر عدة ولايات.