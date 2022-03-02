الأحوال الجوية ليوم الخميس وتوقعات درجات الحرارة

توقعت مصالح الديوان أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الخميس، أجواء مستقرة عبر المناطق الوسطى والغربية وغائمة على المناطق الشرقية.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن الولايات الوسطى ستشهد أجواء غائمة صبيحة الخميس مع عودة الصفاء بدياة من منتصف النهار فيما ستعرف الولايات الشرقية أجواء غائمة إلى غاية المساء.

وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و18 درجة مئوية وما بيمن 11 و18 على المناطق الداخلية وما بين 16 و33 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: تنبيه حول رياح وزوابع رملية عبر 7 ولايات

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر 7 ولايات جنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، تندوف، المنيعة

وأدرار.

وستكون هذه النشرية سارية من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء.

هذه هي توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع درجات حرارة معتدلة.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 14 إلى 37 درجة على المناطق الجنوبية.

رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف 9 ولايات جنوبية هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية.

الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، أدرار، بني عباس، تندوف وإليزي.

وستكون هذه النشرية سارية طيلية يوم الثلاثاء.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 1 مارس، تسجيل أجواء صافية مع بعض الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة، على المناطق الوسطى والغربية.

وأوضحت المصالح الجوية أن المناطق الشرقية، ستعرف سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على كل المناطق الشرقية مع تساقط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء نهاية الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء والواحات، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و19 دجرة مئوية على المناطق الساحلية ومابين 8 و17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 14 و37 درجة على المناطق الجنوبية.