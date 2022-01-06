الأحوال الجوية: نشرية جديدة حول ثلوج وأمطار غزيرة بعدة ولايات

أكدت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، صدرت صبيحة الخميس، تساقط ثلوج بسمك 15 سم على عدة مرتفعات غربية، إلى جانب أمطار غزيرة بولايات أخرى تصل كميتها 400 مم .

وأوضحت النشرية، أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، جنوب تيارت، شمال الأغواط والنعامة.

وستكون هذه النشرية سارية، من الساعة 3.00 لصباح الخميس إلى غاية منتصف النهار 12.00، حيث سيتراوح سمك الثلوج المتساقطة بين 10 إلى 15 سم.

أما بالنسبة للنشرية الخاصة بالأمطار فتخص ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس وسعيدة.

وحسب النشرية فصلاحيتها تمتد إلى غاية منتصف نهار الخميس، وتتراوح كمية الأأمطار بين 20 و40 مم.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصادالجوية من انخفاض محسوس في درجات الحرارة عبر معظم المناطق، حيث ستتراوح ما بين 12 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 03 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 09 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.

وفي نشرية أخرى نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية أحيانا، عبر الولايات التالية: غليزان، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران وعين تيموشنت.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالرياح هي: الشلف، الجزائر، تيبازة، بومرداس، وهران، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان.

أما الأمطار فستكون عبر ولايات: بجاية، جيجل، تيزي وزو وستكون هذه النشرية سارية بداية من التاسعة ليلا وإلى صبيحة الخميس، أما الكميات المتوقعة للتساقط فقد تتعدى 30 ملم.

رياح عبر 9 ولايات واضطراب جوي جديد مساء الثلاثاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، صبيحة الثلاثاء، في تنبيه جديد حول الأحوال الجوية من هبوب رياح قوية عبر 9 ولايات شمال الجزائر، فيما ينتظر وصول اضطراب جوي مساء الثلاثاء عبر المناطق الغربية.

وجاء في نشرية للديوان: تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه خاص برياح قوية تميز بداية من ليلة اليوم بعض الولايات من الوطن وهي:

تيزي وزو، بومرداس، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والجزائر.

وأوضح الديوان أنه ستسجل أجواء مستقرة اليوم على جل مناطق الوطن، في انتظار قدوم اضطراب جوي بداية من ليلة اليوم على المناطق الغربية ليلتحق بالمناطق الوسطى بداية من يوم غد ان شاء الله.

الأحوال الجوية: أمطار وثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

من المتوقع أن تشهد الجزائر إضطرابا في الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء، حيث ستشهد تساقط أمطار غزيرة تتبعها ثلوج يوم الأربعاء، مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب توقعات ديوان الأرصاد الجوية ومواقع دولية متخصصة، ستكون هناك أمطار غزيرة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى غاية 12 جانفي، حيث من المتوقع أن تكون أكثر غزارة على المناطق الوسطى والشرقية وضعيفة غربا.

أما عن الثلوج فستكون حاضرة بكثافة، على المرتفعات الشرقية وأقل حدة على المرتفعات الوسطى، ومنعدمة غربا وهذا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 جانفي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فستعرف تراجعا محسوسا لتصبح أقل من معدلاتها الفصلية بفارق مابين 1 الى 8 درجات وذلك بداية من الأربعاء على المناطق الغربية والوسطى ثم تواصل انخفاضها على كامل المناطق الشمالية وشمال الصحراء يوم الخميس لتواصل انخفاضها على كافة ربوع الوطن يومي الجمعة والسبت.

أجواء مستقرة بداية الأسبوع وتوقعات بعودة الأمطار يوم الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية أجواء مستقرة تشهدها معظم المناطق خلال بداية الأسبوع، مع احتمال عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد بداية الأسبوع أجواء مستقرة عبر معظم المناطق.

من جهة أخرى، أظهرت بعض التوقعات قدوم إضطراب جوي نشط بداية من يوم الأربعاء يتسبب في تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تلوج عبر المدن الوسطى والشرقية والغربية للبلاد.