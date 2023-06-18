-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأحوال الجوية!
باقي بوخالفة
2023/06/18
21
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
سفيرة تركيا بالجزائر تؤدي زيارة وداع لقوجيل وهذا ما أكده الطرفان
الجزائر ملتزمة بدفع التسوية السلميّة في مالي
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 16 جوان 2023
المرأة العاملة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي
علامات ضعيفة في الرياضيات.. والسبب “الوضعية الإدماجية”
حجز 25 ألف كبسولة من المهلوسات في عمليتين للشرطة بالعاصمة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
المحكمة العليا السعودية تعلن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى
2023/06/18
تنبيه جديد: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر 8 ولايات
2023/06/17
بعد فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. هذه جريمة التصوير بدون إذن!
2023/06/18
تنبيه حول الطقس: أمطار وموجة حر عبر هذه الولايات
2023/06/16
الفيفا: صناعة الجزائر لِهدف بلومي ضد ألمانيا درس كروي
2023/06/16
الرأي
المزيد
رُبّان بحر الرمال
عبد الوهاب دربال
2023/06/18
الشيخ نحناح وأصعب الاجتهادات السِّياسية
ناصر حمدادوش
2023/06/18
سؤال القرن: “لماذا تأخّر المسلمون؟ ولماذا تقدّم غيرُهم؟”
التهامي مجوري
2023/06/18
سيدي آيت علجت.. “مستراح منه”!!
عبد الحميد عثماني
2023/06/18
حال العِلْم: جامعة وهمية وشهادة مزيفة!
أبو بكر خالد سعد الله
2023/06/18