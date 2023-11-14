-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
فلسطين
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأحوال الجوية
باقي بوخالفة
2023/11/14
47
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 نوفمبر 2023
شاب يطلق النار على أستاذ داخل قسم بخنشلة
تأييد الأحكام ضد لويزة حنون في قضيتها مع لعبيدي
أول سفير لنيكاراغوا لدى الجزائر
بيان من الخارجية الجزائرية حول استمرار العدوان على قطاع غزة
12 سنة لرجل الأعمال صحراوي و6 لإخوته
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بِالصّور: الوزير الأوّل “العرباوي” شارك في المونديال ونال ذهبية إفريقية
2023/11/11
هذا موعد بداية تسويق سيارات “أوبل” في الجزائر
2023/11/12
12 سنة لرجل الأعمال صحراوي و6 لإخوته
2023/11/12
شركات صحراوي.. تبديد وتبييض الملايير وما خفي أعظم
2023/11/12
بيدق النّظام المغربي لقجع يُخطّط لِحرمان محرز من “الكرة الذّهبية” الإفريقية
2023/11/13
الرأي
المزيد
عن هروبِ مقاتلي حماس؟!
حسين لقرع
2023/11/14
إنها نهاية “السلام” مع الكيان
محمد سليم قلالة
2023/11/14
فلسطين في سِفر تاريخ الجزائر
محند أرزقي فراد
2023/11/14
صفعة صهيونية لفرنسا
عبد الناصر بن عيسى
2023/11/13
ديمقراطيات الأقليات الساحقة
عمار يزلي
2023/11/13