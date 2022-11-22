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رياضة

الأخضر السعودي يحرم “التانغو” من الرقصة 37

عمر سلامي
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الأخضر السعودي يحرم “التانغو” من الرقصة 37
أرشيف
فرحة المنتخب السعودي بعد مباراة الأرجنتين

حرم المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رونار، رفقاء ليونيل ميسي من بلوغ 37 مباراة من دون هزيمة، ومعادلة رقم إيطاليا.

وتمكن المدرب رونار من قيادة منتخب السعودية، لتحقيق فوز تاريخي على “التانغو”، في مباراة أظهر فيها دفاع “الأخضر”، تماسكا كبيرا، بالإضافة إلى تألق الحارس محمد العويس.

وكان المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه في الودية الأخيرة أمام الإمارات، على بعد لقاء واحد فقط من معادلة رقم إيطاليا بـ37 مباراة، إلا أن المنتخب السعودي رفع التحدي في أكبر منافسة عالمية، وفعل ما لم تتمكن من فعله أقوى المنتخبات.

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