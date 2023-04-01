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رياضة

الأخضر الليبي يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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الأخضر الليبي يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة
ح.م
بعثة الأخضر الليبي تستقبل بالورود في الجزائر

حلّ وفد نادي الأخضر الليبي، صبيحة السبت، بالجزائر، تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة، في لقاء الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.
وأشاد نادي الأخضر الليبي بحفاوة الاستقبال التي حظيّ بها في الجزائر ، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، صورا لاستقبال اللاعبين والطاقم الفني بالورود.

وضمن مارومو غالانتس الجنوب إفريقي التأهل لربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في حين يتواجد اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويحتل سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، ويتواجد الأخضر الليبي في المركز الرابع بذات الرصيد.

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