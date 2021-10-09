الأداء الحقيقي ظهر في الشوط الثاني، وملعب تشاكر كارثة

اللاعب الدولي السابق عرفات مزوار للشروق:

أكد اللاعب الدولي السابق عرفات مزوار بأن فوز المنتخب الوطني على النيجر كان منتظرا ومنطقيا، وأضاف في هذا الخصوص بالقول: “خلال المرحلة الأولى لم نقدم الشيء الكثير، فالمنافس اعتمد خطة محكمة، وبقي في الخلف لمعرفته الكبيرة بالفوارق الموجودة، وانتظر الهجمات المعاكسة لعله يخطف هدفا مباغتا، لكن تقدمنا عليهم في النتيجة بفضل محرز، وهذا ما أخلط حساباتهم، وخلال الشوط الثاني سارت الأمور في اتجاه واحد، وسيطرة الخضر كانت واضحة، ورأينا الوجه الحقيقي لمنتخبنا، خاصة مع دخول بلايلي الذي اعتبره محركا مهما للمجموعة.”

وأضاف عرفات مزوار بالقول: “السداسية مهمة للغاية حتى على الصعيد المعنوي، وستجعلنا نلعب لقاء العودة بنيامي براحة وعزيمة أكبر، مع أن المهمة لن تكون سهلة، وعلينا احترام المنافس الذي سيفعل كل شيء للإطاحة بأبطال افريقيا، وإيقاف سلسلة 30 مباراة من دون هزيمة، حتى وإن فقدوا معظم حظوظهم في التأهل، ونحن بدورنا يجب علينا جلب النقاط الثلاث، لتكون المواجهة الحاسمة بيننا وبين المنتخب البوركينابي في آخر جولة هنا في الجزائر.”

وبخصوص أرضية ملعب مصطفى تشاكر التي اشتكى منها رفقاء رياض محرز، صرح عرفات قائلا: “من العيب أن بلدا بحجم الجزائر يستقبل منافسيه بملعب مصطفى تشاكر الذي لا يصلح للعب كرة القدم، لقد وضعوا الرمال فوق العشب حتى لا تظهر العيوب، لكن كل شيء كان مكشوفا، إنها كارثة بأتم معنى الكلمة، ويجب معاقبة المتسببين، وأستغرب سبب التصميم على اللعب بملعب تشاكر، فأنا أظن بأن خوض المباريات بمركب 5 جويلية أفضل بكثير، فأرضية ميدانه جيدة.”

وأثنى عرفات في نهاية حديثه على اللاعبين الشبان، وقال: “أكثر ما أسعدني في مباراة النيجر هو مستوى اللاعبين الشبان، خاصة عمورة وزرڨان، لقد أظهرا مستوى عاليا جدا بعد دخولهما كبديلين، وقدما ما ينبغي وكأنهما يلعبان منذ فترة طويلة مع الخضر، لذا يمكن القول بأنه لا خوف على مستقبل الخضر.”