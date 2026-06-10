الأدبيون يتخطون البكالوريا بارتياح.. وبداية “سوسبانس” النتائج

مواضيع 2026 وردت في متناول المترشح المتوسط ومطابقة ونسخة للتوقعات

أنهى مترشحو شعبة الآداب والفلسفة، الأربعاء، امتحانات شهادة البكالوريا، دورة جوان 2026، بعد اجتياز اختبار التاريخ والجغرافيا، في أجواء امتزج فيها الارتياح بقليل من التوتر، خاصة مع اقتراب نهاية هذا الموعد المصيري الذي رافق التلاميذ طوال سنة دراسية كاملة.

وعليه، فقد تمكن الأدبيون من تخطي الاختبارات بارتياح نوعا ما، بالنظر إلى طبيعة الأسئلة التي طرحت عليهم في هذه الدورة، وقد وردت على العموم في متناول المترشح المتوسط، كما جاءت متطابقة ونسخة طبق الأصل لتوقعاتهم، الأمر الذي ساهم في رفع معنوياتهم بشكل كبير، خاصة وأن الجميع علق بأن دورة 2026 قد جاءت أسهل نوعا ما من دورة جوان 2025.

وعرفت العديد من مراكز الإجراء حركة غير عادية منذ الساعات الأولى للصباح، حيث توافد المترشحون مبكراً لمراجعة آخر دروس المادة والمتعلقة بالشخصيات التاريخية والأحداث الكبرى والمصطلحات الجغرافية، وسط تجمعات صغيرة تحولت إلى حلقات مراجعة جماعية قبل دقائق من فتح أبواب قاعات الامتحان.

ارتباك المترشحين بطول الموضوع وكثرة الأسئلة

وبمجرد انطلاق الامتحان، وجد عدد من المترشحين أنفسهم أمام موضوع وصفه الكثيرون بـ”الطويل” و”المتشعب”، حيث تضمن مجموعة من الأسئلة والوثائق التي استدعت تركيزاً كبيراً وحسن تسيير للوقت.

وأكد بعض المترشحين أن طول الموضوع دفعهم إلى استغلال كامل المدة الزمنية المخصصة للاختبار، فيما غادر آخرون القاعات في الدقائق الأخيرة بعد سباق حقيقي مع عقارب الساعة.

وفضلا عن ذلك، فقد سجلت مراكز الإجراء حالة استنفار ملحوظة، خاصة خلال الفترة الصباحية، حيث شهدت الممرات والمرافق الصحية إقبالا كبيراً من المترشحين الذين تأثروا بالتوتر والضغط النفسي المصاحب لآخر امتحان بالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة. واضطر المؤطرون إلى تنظيم حركة التنقل نحو المراحيض تفادياً للاكتظاظ وضمان السير الحسن للامتحان.

وفي محيط بعض المراكز، تحدث أولياء عن مشاهد تعكس حجم القلق الذي يرافق المترشحين في الساعات الأخيرة من الامتحانات، حيث فضّل بعضهم مراجعة الدروس إلى آخر دقيقة، بينما لجأ آخرون إلى تبادل عبارات التشجيع والدعاء قبل الدخول إلى القاعات.

غير أنه وعقب الخروج من الامتحان، تباينت آراء المترشحين بشأن مستوى الأسئلة، إذ اعتبر البعض أن المواضيع كانت في متناول التلميذ الذي حضّر جيداً خلال السنة الدراسية، بينما رأى آخرون أن كثافة الأسئلة وطول الموضوع شكلا أبرز تحدّ واجههم خلال هذا اليوم.

وعاشت محيطات المراكز لحظات من الفرح والارتياح مباشرة بعد انتهاء الاختبار، خاصة بالنسبة لمترشحي شعبة الآداب والفلسفة، الذين أنهوا آخر امتحان لهم في هذه الدورة، حيث تعالت عبارات التهاني والتقاط الصور التذكارية مع الزملاء والأساتذة، في مشهد يعكس نهاية مرحلة مهمة من المسار الدراسي وبداية انتظار النتائج.

وبانتهاء اختبار التاريخ والجغرافيا، تكون شعبة الآداب والفلسفة، قد ودّعت رسمياً أجواء البكالوريا، فيما تتواصل الامتحانات بالنسبة لباقي الشعب، وسط آمال معلقة على تحقيق نتائج تكلل جهود سنة كاملة من الجد والاجتهاد.

وفي شعبة العلوم التجريبية، بدا موضوع التاريخ أكثر “برودة” بالنسبة للعديد من المترشحين، بعدما تمحور حول الحرب الباردة وانعكاساتها على بقية دول العالم، وهو المحور الذي لم يكن ضمن أبرز توقعات عدد من التلاميذ.

وقد عبّر مترشحون عن تفاجئهم باختيار هذا الموضوع، معتبرين أنه تطلب استحضار كم معتبر من المعارف التاريخية وربط الأحداث الدولية بتداعياتها السياسية والاقتصادية على دول العالم، بينما رأى البعض أن الأسئلة كانت مباشرة وفي متناول التلميذ المتمكن.

وفي مقابل ذلك، أكد مترشحون آخرون على أن “الحرب الباردة كانت بالفعل باردة عليهم”، في إشارة إلى الصعوبة النسبية التي وجدوها في معالجة بعض عناصر الموضوع مقارنة بما كانوا ينتظرونه خلال المراجعات الأخيرة.

وإذا كان موضوع الحرب الباردة قد أثار بعض التخوف لدى مترشحي العلوم التجريبية، فإن مترشحي الآداب والفلسفة خرجوا أكثر ارتياحاً بعد إنهاء آخر اختبار لهم في هذه الدورة، ليبقى القاسم المشترك بين الجميع هو انتظار موعد إعلان النتائج بعد أيام طويلة من الترقب والآمال.

كواليس من اليوم الرابع للبكالوريا

وإلى ذلك، فقد أثار موضوع الحرب الباردة الكثير من التعليقات الساخرة، حيث قال أحد المترشحين من شعبة علوم تجريبية فور خروجه من مركز الإجراء: “الحرب الباردة كانت باردة علينا فعلا”، في إشارة إلى أن الموضوع لم يكن ضمن توقعاته.

وفي مشهد آخر، رفض أحد الممتحنين حتى الرد على والده الذي سأله عن طبيعة الأسئلة، فاكتفى بالقول: “دعني أخرج أولا من أجواء الحرب الباردة ثم أحدثك عن التفاصيل!”

أما بالنسبة لمترشحي شعبة الآداب والفلسفة، فقد كان الامتحان الأخير بمثابة لحظة تحرر، إذ سارع بعضهم إلى التقاط الصور التذكارية أمام المراكز قبل حتى الدخول في مناقشات طويلة عن الإجابات.

وعلى غير المعتاد، فقد شهدت بعض المراكز طوابير أمام المرافق الصحية بسبب التوتر والضغط النفسي، ما دفع أحد المؤطرين إلى المزاح قائلا: “اليوم الجغرافيا صنعت حركة أكبر من الخرائط نفسها!”

وبرغم التوتر، إلا أنه وبعد نهاية الاختبار، انقسم المترشحون إلى فريقين اثنين، فريق يناقش الإجابات بحماس، وفريق يرفض تماماً الحديث عن أي سؤال مردداً: “البكالوريا انتهت بالنسبة لنا.. ولن نعود إلى التاريخ”.