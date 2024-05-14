الأدوات المدرسية ضمن قطاعات الأولوية لدى وكالة الاستثمار

"كريا" يجتمع لمضاعفة الإنتاج وضمان الأسعار المعقولة

يُرتقب إدراج إنتاج الأدوات المدرسية ضمن قائمة النشاطات ذات الأولوية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتسهيل الاستثمار في المجال وضمان وفرة الأدوات المدرسية بأسعار معقولة عشية الدخول المدرسي.

وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، اجتمعت اللجنة المكونة من منتجي ومستوردي الأدوات واللوازم المدرسية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وأشار رئيس المجلس، كمال مولى، إلى أن اللجنة ستعمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات للتنسيق حول الملف، حيث سمحت المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين بتحديد المحاور الرئيسية لخطة عمل اللجنة.

وتقرر خلال الاجتماع، وفق بيان لمجلس التجديد الاقتصادي، تلقت “الشروق” نسخة منه، تحديد القدرة الاستثمارية لوضع خطة وطنية لتطوير الإنتاج للوازم المدرسية للحد من الواردات.

وفي هذا السياق، سيطلب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضع الإنتاج الصناعي للأدوات المدرسية في قائمة القطاعات ذات الأولوية.

وتعهد الصناعيون في اللجنة المذكورة بتقديم خبراتهم للمستثمرين الذين سينضمون إلى هذه الخطوة لتحقيق هدف الإنتاج الوطني الجديد على المدى المتوسط.

وفي انتظار تجسيد هذه الخطوة، يلتزم “كريا” بشعاره “وطنيون اقتصاديا ومتحدون اجتماعيا”، وذلك ببذل جهد كبير من أجل السماح للعائلات باقتناء مستلزماتها بأريحية خريف سبتمبر 2024.

كما التزم متعاملو اللجنة بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية في وقت معقول قبل بداية سبتمبر، لذلك سيتعين استيراد المواد المدرسية التي لم يتم إنتاجها محليًا بعد في أقرب وقت ممكن.

ويلتزم المتعاملون أيضا بمواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات من خلال تقديم مواد مدرسية بأقل تكلفة، حيث يؤكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه بمبادئه، خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.