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اقتصاد

 الأراضي غير المستغلة.. وزارة الفلاحة تسترجع 650 ألف هكتار

الشروق أونلاين
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 الأراضي غير المستغلة.. وزارة الفلاحة تسترجع 650 ألف هكتار

كشفت المديرة الفرعية لاستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عمرة حميدي عن استرجاع 650 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية من أصل 2 مليون هكتار .

وقالت عمرة حميدي، السبت، لدى استضافتها في برنامج “منتدى الشباب” للقناة الإذاعية الأولى “إنه من 2 مليون هكتار تم استرجاع 650 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني وتوزيعها في إطار تشجيع المستثمرين الشباب والصغار.

وأشارت المتحدثة إلى أن الأراضي الزراعية كانت قد منحت في اطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية وأصحابها اخلوا بمبدأ الاستصلاح ولذلك تم استرجاعها.

وبخصوص المراحل السابقة لعملية منح الأراضي الفلاحية في اطار حق الامتياز ذكرت المتحدث ذاتها أنه هناك ما يفوق 18 ألف و920 ملف خاص بالشباب عبر مساحة 191 ألف و880 هكتار.

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